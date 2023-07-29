باجة: انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان السنابل الذهبية

انطلقت يوم الجمعة بساحة بلدية باجة، الدورة الرابعة لمهرجان السنابل الذهبية، الذي تنظمه جمعية "تنمية وتراث وبيئة"، بالتعاون مع عدد من الجمعيات.



وتميز انطلاق المهرجان، بتركيز قرية حرفية تضمنت تنشيطا ثقافيا ورياضيا وفكريا، وبيت "تراث الطهي"، الى جانب معرض للآلات الفلاحية التقليدية ومستلزمات العولة والحصاد، بمشاركة المكتبة الجهوية والمجامع الفلاحية والمهنية، و20 عارضا قدموا المنتوجات المحلية لمختلف مناطق ولاية باجة.





وأفاد مدير مهرجان السنابل الذهبية بباجة محمد بن عيش، في تصريح ل (وات)، بأن القرية الحرفية تهدف الى التعريف بتراث الجهة وعاداتها، معتبرا ان الذورة التي يشهدها المهرجان حاليا تمثل الانطلاقة الحقيقية للدورة، حيث تتميز بحضور كبير لخبراء في ندوة فكرية وطنية حول "الفلاحة والشح المائي"، وعرض لكرنفال مدينة باجة، وعرض للمنتوجات الفلاحية المميزة بباجة، الى جانب انشطة ثقافية متعددة.وتركز الدورة الرابعة لمهرجان السنابل الذهبية التى تلتئم من 28 الى 30 جويلية الجاري، على تثمين قمح باجة وصناعاتها التقليدية، والترويج للجهة كوجهة للسياحة الايكولوجية والغذائية.كما تتضمن فعاليات الدورة، مسابقة فى الرسم تهدف الى التحسيس بضرورة المحافظة على طائر اللقلق الذي تشتهر به الجهة، وندوة علمية وطنية بعنوان "الامن الغذائي في ظل الشح المائي والتقلبات المناخية"، من شأن مخرجاتها ان تمثل ورقة طريق في علاقة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، حسب ما اكدته ل (وات) ريم موساوي منسقة الندوة.