Babnet

جلسة عمل وزارية حول وضعية شركة "سنيب لابراس" و شركة "دار الصباح"

Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 20:19 قراءة: 0 د, 55 ث
      
انعقدت اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل وزارية، باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، خصّصت لمتابعة وضعية الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر "سنيب لابراس" ووضعية شركة "دار الصباح".
وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أنه تم خلال جلسة العمل تدارس مختلف الفرضيات المتاحة لإنقاذ المؤسستين وضمان ديمومتهما، وتم بالخصوص إقرار ما يلي:

1- اعتماد خيار دمج مؤسستي "سنيب لابراس" وشركة "دار الصباح" طبقا للتّراتيب الجاري بها العمل.
...


2- توسيع مهام لجنة القيادة المكلفة بمتابعة اعداد برنامج انقاذ الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر، لتشمل متابعة اعداد برنامج إنقاذ شركة "دار الصباح".

3- تأمين الحاجيات المالية المتأكدة للمؤسستين خلال فترة إعداد برنامج انقاذ كل منهما، وذلك إلى موفى سنة 2023.

4- العمل على ضمان التغطية الاجتماعية والصحية للأعوان العاملين بالمؤسستين خلال فترة اعداد برنامج انقاذهما.

5- تعيين مدير عام لشركة "دار الصباح".

وكان رئيس الدولة قيس سعيّد، أكد أمس الخميس خلال اجتماع في قصر الحكومة مع رئيسة الحكومة ووزيرة المالية، على ضرورة "ايجاد حل جذري لوضعيتي المؤسستين الاعلاميتين "سنيب لابراس" و "دار الصباح" اللتين تمران بوضعية مالية صعبة، مؤكدا عدم استعداده للتفريط في هاتين المؤسستين التي قال "إنهما تمثلان جزءا من تاريخ تونس ".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270661


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 28 جويلية 2023 | 10 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:13
19:32
16:14
12:33
05:21
03:39
الرطــوبة:
% 74
Babnet
Babnet40°
29° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-25
37°-28
35°-27
35°-26
34°-26
  • Avoirs en devises
    23385,6

  • (28 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,39196 DT        1$ =3,05270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juil)   524,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*