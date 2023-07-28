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المراقبة الاقتصادية بتونس تحجز 4ر4 طن من الفارينة المدعمة لدى مخبزة متوقفة عن النشاط

Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 12:28 قراءة: 0 د, 25 ث
      
حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس 4ر4 طنا من مادة الفارينة المدعمة المخصصة لصنع خبز الباقات بمخبزة بالمرسى متوقفة عن نشاط.

وأشارت وزارة التجارة في بلاغ أصدرته الجمعة، أن فرن المخبزة معطب وغير صالح للاستعمال كما أن بقية التجهيزات الضرورية حالتها سيئة جدا.

...

ولفتت الوزارة، في سياق متصل، إلى أنه تم تحرير محضر بحث ضد ممثلها القانوني من أجل الإخلال بتراتيب الدعم وإيقاف تزويدها بالفارينة المدعمة بصفة فورية.


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