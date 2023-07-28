سليانة : الفنانة عفاف سالم تفتتح مهرجان سيدي حمادة للثقافة وإحياء التراث  في دورته الخامسة والثلاثين

أحييت الفنانة عفاف سالم ليلة أمس الخميس سهرة افتتاح مهرجان سيدي حمادة للثقافة وإحياء التراث في دورته الخامسة والثلاثين بمعتمدية سليانة الجنوبية.

وأطلت الفنانة على جمهورها بمنطقة سيدي حمادة المتاخمة لجبل السرج أو كما يطلق عليها "منطقة غزال الأطلس"، لتقدم باقة من الأغاني "ناسك رحالة" و"أهلي غصبوني"و "كبي الفولارة" وسط تفاعل المئات من الجماهير من معتمديتي سليانة الشمالية و الجنوبية لأكثر من ساعتين.

وقال كاتب عام مهرجان سيدي حمادة ميسرة الزغدودي في تصريح لـ"وات" إن هيئة المهرجان حرصت على أن تكون البرمجة متنوعة ومختلفة لتناسب جميع الشرائح العمرية باعتبار أن فعاليات المهرجان تقام في فضاء مفتوح ويعد المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة. وتتضمن البرمجة عروضا لكل من الفنان الشاب بسام والفنان محمد الجبالي الى جانب عروض تنشيطية للأطفال وعرض صوفي "سلامية سيدي حمادة".

وأضاف في السياق نفسه، أنه سيتم بالمناسبة تكريم عدد من التلاميذ المتفوقين من أبناء المنطقة.



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