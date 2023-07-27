قابس: المطالبة بانطلاق اشغال مشروع تهيئة وادي قابس

انتقد رئيس الجمعية الوطنية للسلامة والأخلاق المرورية عبد المجيد حويذق في تصريح لصحفي "وات" التأخر الحاصل في انطلاق أشغال مشروع تهيئة وادي قابس الذي انعقدت بشأنه العديد من جلسات العمل وتم الاعلان عن الشروع في انجازه قبل هذه الصائفة.



وبين حويذق أن هذا التأخير زاد في حدة الاختناق المروري الذي تشهده مدينة قابس على مستوى الجسور الثلاثة الموجودة فوق وادي قابس، والتى لم تعد قادرة على استيعاب الكم الهائل من وسائل النقل التي تتنقل بين شمال وجنوب هذه المدينة، وفق تقديره، مشيرا الى البلاغ الذي كانت أصدرته الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان في 02 ديسمبر 2022 على ضوء مهمة تفقد والذي يمنع الجولان على العربات والحافلات التي يفوق وزنها، باعتبار الحمولة 20 طنا على مستوى الجسر الموجود فوق وادي قابس بشارع أبو القاسم الشابي.





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وطالب حويذق ادارة المياه العمرانية بالتسريع في انطلاق أشغال المشروع الذي يتضمن، حسب ما تم الاعلان عنه في جلسات عمل سابقة، العديد من المكونات التى من بينها بناء جسرين على مستوى شارع باريس وكورنيش مدينة قابس، وهو ما رأت فيه جمعيات السلامة المرورية وبلدية قابس حلا مناسبا لمعالجة مشكل الاكتظاظ المروري الذي تشهده المدينة على مستوى وادي قابس.

