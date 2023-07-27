المنستير: الاحتفاء بالدورة 30 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب مع الأطفال بمقر جمعية رحمة لرعاية الأيتام بطبلبة

عاش اليوم أطفال من جمعية رحمة ومركز عبد الرحمان للتربية المختصة بطبلبة ومن بعض المحاضن المدرسية، على وقع فعاليات يوم تنشيطي للمطالعة والتثقيف حول الماء نظمته المكتبة العمومية بطبلبة بولاية المنستير بمقر جمعية رحمة لرعاية الأيتام بطبلبة، في إطار الإحتفاء بالدورة 30 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، وفق ما أفادت "وات" أمينة المكتية العمومية بطبلبة سميرة التلمودي.



وانتظمت بالمناسبة حصة مطالعة حول الماء وورشات حيّة للرسم وتلوين مشاهد ومقولات حول أهمية الماء، وحول استعمالات الماء وترشيد استهلاكه والتحسيس بالأمراض التي تسببها المياه الملوثة وأعراضها وكيفية التوقي منها وصنع حاملات مفاتيح عن طريق الضغط الحراري علاوة على ورشة تفاعلية حول دورة الماء في الطبيعة والترشيح والترسيب ومختلف المراحل للحصول على ماء صالح للشرب.

وتبيّن الأطفال خلال تجربة ترسيب الماء كيف أن الأجسام الصلبة تركد أسفل والشوائب تطفو فوق سطح الماء في حين في مرحلة ترشيح الماء قام الأطفال بتصفية الماء بالقماش والقطن وبوبرية والتي لابّد أن تكون جميعها معقمة ثم مروا نحو مرحلة تعقيم المياه حسب المعلمة بمدرسة 2 مارس بطبلبة ليلى نويرة التي نشطت هذه الورشة العلمية مشيرة إلى أنّ الأطفال تعرفوا على بعض المصطلحات العلمية ذات العلاقة ورسموا مختلف مراحل هذه التجربة العلمية.



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واختتم اليوم التنشيطي بعرض "كشكوشة" مع عمو أنيس للترفيه عن الأطفال ولمزيد تحسيسهم بأهمية الماء في مختلف الأنشطة فهو الحياة مع تخصيص هدايا لأطفال جمعية رحمة للأيتام.



ويتميز برنامج الاحتفاء بهذه الدورة من مصيف الكتاب الذي تنظمه المكتبة العمومية بطبلبة من 22 جويلية الجاري وإلى 12 أوت 2023 بالخروج من فضاء المكتبة المغلق لتنظيم أنشطة تنشيطية وتثيفية متنوعة في فضاءات مفتوحة بطبلبة والمنستير والساحلين ويوم السبت 29 جويلية الجاري سيكون الأطفال وأولياؤهم على موعد مع "خرجة" حسب التسمية الشعبية للجولة الترفيهية إلى منتزه الطفل والعائلة بالمهدية.

ويستهدف مصيف الكتاب الذي يسهر على تنفيذه خمسة من إطارات المكتبة العمومية بطبلبة وثمانية من المتطوعين من أحباء المكتبة، الترغيب في المطالعة وترسيخ ثقافة الكتاب والمطالعة من أجل أن يتواجد الكتاب مع العائلات في المنتزهات والشواطئ وفي حقيبة السفر.

