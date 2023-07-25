كأس الملك سلمان للاندية - الاتحاد المنستيري يتحول الى السعودية بلا مدربه بن يونس المنتقل الى النجم الساحلي

تحول الاتحاد المنستيري يوم الاثنين بإتجاه الممكلة العريية السعودية للمشاركة في كأس الملك سلمان لاندية حيث سيلاقي في دور المجموعات بداية من يوم الجمعة 28 جويلية الجاري كل من الزمالك المصري ثم النصر و الشباب السعوديين .

ويترشح من المجموعة الى الدور ربع النهائي صاحبا المركزين الأول و الثاني.



وغاب عن وفد الفريق الى السعودية المدرب عماد بن يونس الذي اتفق مع النجم الساحلي بطل تونس لتدريبه في الموسم المقبل بينما ضم وفد الاتحاد المنستيري طارق الجراية الذي انتدبته هيئة الاتحاد كمدير رياضي.



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وكان بن يونس اشرف منذ يومين فقط على فريق الاتحاد في مباراته الودية التحضيرية الاخيرة التي انهزم فيه امام نادي ازام التنزاني (1-2)



وشارك في الرحلة 26 لاعبا وهم على التوالي :



حراسة المرمى :

البشير بن سعيد – الصادق يدعس – ريان بسباس



الدفاع :

وائل بن عثمان – شهاب الصالحي – فابريس زيغي – فرات السلطاني – باكوم –اقبوكي - إيهاب خفشة – هشام بكار



وسط الميدان:

بوبكر صار – علاء الدريدي – عبد القادر بوطيش – أمين بن عمر – بيني مونڨو – فيصل المناعي – هيثم ضو – عزيز الورفلي – آدم القريشي



الهجوم :

محمد المدفعي – أحمد الجفالي – ادريس المحيرصي – بوبكر تراوري – زياد العلوي- شهاب الجبالي