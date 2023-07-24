النجم الساحلي - الحارس ايمن المثلوثي يعلن اعتزاله اللعب

اعلن حارس مرمى النجم الساحلي ايمن المثلوثي مساء الاحد اعتزاله اللعب في سن 38 عاما.



وقال ايمن المثلوثي في تصريح لاحدى المحطات الاذاعية الخاصة "قررت الاعتزال نهائيا. رغبت في وضع حد لمشواري الكروي منذ العام الماضي لكن فريقي النجم الساحلي كان بحاجة لخدماتي وبحاجة لقائد بامكانه الى جانب ياسين الشيخاوي تاطير المجموعة التي تكن لنا كل الاحترام. لقد ساعدنا بخبرتنا قدر الامكان على توجيه الفريق بمعية الاطار الفني".





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واضاف "بالنظر الى عامل السن والاصابات التي لحقتني، اتخذت قرار اعتزال اللعب وذلك بعد التشاور ايضا مع بعض افراد العائلة ومجموعة من الاشخاص المقربين من اللاعبين القدامى الذين تجمعني بهم علاقة صداقة قوية على غرار كريم حقي وزبير بية وسامي الطرابلسي، وقد اعتبرنا انه آن الاوان لوضع حد لمسيرتي الكروية".

وتابع "اعتزالي ياتي مباشرة بعد الحصول على لقب البطولة وارجو اني قد وفقت مع فريقي الذي اتمنى له كل النجاح. علاقتي بكرة القدم ستتواصل من خلال دخول غمار التدريب. خطة مدرب حراس مرمى لا تستهويني رغم امتلاكي شهائد عليا في هذا المجال. انا متحصل ايضا على شهادة "كاف -ب-" التي تخول لي تولي خطة مدرب او مدرب مساعد. لقد توصلت ببعض العروض من قبل عدد من المدربين وساحدد وجهتي خلال الفترة القادمة".

يذكر ان ايمن المثلوثي حقق طوال مسيرته الرياضية العديد من الالقاب اذ توج مع النجم الساحلي ب3 بطولات سنوات 2007 و2016 و2023 و3 كؤوس اعوام 2012 و2014 و2015 الى جانب احراز رابطة ابطال افريقيا سنة 2007 وكاس الاتحاد الافريقي عامي 2006 و2015 وكاس افريقيا للاندية الفائزة بالكاس سنة 2003 والسوبر الافريقي عام 2008 والمشاركة في نسخة كاس العالم للاندية سنة 2007 في اليابان.

كما فاز مع المنتخب التونسي بلقب بطولة افريقيا للاعبين المحليين عام 2011 وشارك معه في نهائيات كاس العالم في روسيا 2018 وقطر 2022 فضلا عن مشاركاته العديدة في نهائيات كاس افريقيا للامم.