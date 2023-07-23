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أريانة: تحرير 9 إنذارات و3 مخالفات ضد محلات مفتوحة للعموم - مدير حفظ الصحة حماية المحيط بالبلدية

Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 - 19:43 قراءة: 0 د, 50 ث
      
قامت إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية اريانة، في إطار مراقبة المحلات المفتوحة للعموم بالمنطقة البلدية، من 12 إلى 23 جويلية 2023، بجملة من المعاينات الصحية للمحلات المفتوحة للعموم شملت 11 محلا لبيع الحليب ومشتقاته و 13 محلا لصنع المثلجات والمرطبات وبيعها ومحلات بيع الحليب ومشتقاته، التي تعتبر من المواد ذات الحساسية العالية لارتفاع درجات الحرارة.

وأفضت عمليات المراقبة، وفق ما أفاد به مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية أريانة، عصام الماجري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى تحرير 9 إنذارات في عدم توفر شروط حفظ الصحة و تحرير 3 المخالفات الصحية من الصنف الثاني، كما تم إتلاف 10 لترات من عصير الليمون والفرولة و 05 لترات من الألبان والحليب.

...

وتحرص البلدية وفق المسؤول، على إلزام أصحاب المحلات بتوفير المواد الغذائية السليمة واتباع طرق المحافظة الجيدة تفاديا لخطر التسممات.
واكد تواصل عمل فريق مراقبة المحلات المفتوحة للعموم التابع لادارة حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية اريانة للتوعية والارشاد والتنبيه من اجل اعتماد الممارسات السليمة في حفظ المنتجات ولردع كل السلوكيات التي من شأنها الاضرار بصحة المواطنين.


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