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رئيس الدولة يؤكد في لقائه مع رئيسة الوزراء الإيطالية ضرورة التصدي للهجرة غير الإنسانية والقضاء على أسبابها

Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 - 14:07 قراءة: 0 د, 36 ث
      
(مبعوثة وات/ مفيدة بن تواتي) - أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير الإنسانية، والقضاء على أسبابها العميقة، وذلك خلال محادثة أجراها اليوم الأحد بروما، مع رئيسة مجلس الوزراء الايطالي جورجيا ميلوني، في إطار مشاركته في المؤتمر الدولي حول "الهجرة والتنمية".


كما شدد رئيس الدولة، خلال المحادثة، على أهمية التصدي للشبكات الاجرامية التي تقف وراءها وتتاجر بالبشر وبأعضائهم.
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وذكّر بما يجمع تونس وإيطاليا من روابط صداقة وتعاون عريقة، مشيرا إلى أن تتالي اللقاءات على أعلى مستوى في ظرف زمني قصير، يعكس عمق هذه العلاقات المتينة والإرادة الصادقة، من أجل بناء مستقبل مشترك يلبي تطلعات الشعبين التونسي والايطالي ومصلحتهما العليا.


كما تم التطرق خلال اللقاء، إلى النقاط المدرجة على جدول أعمال المنتدى الدولي حول "الهجرة والتنمية".


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