مهرجان قرطاج الدولي 2023: الفنان المصري أحمد سعد يُحيّي المرأة التونسية ويكرمها بأغنية خاصة من تأليفه وألحانه

تحقق حلم الفنان المصري أحمد سعد بالصعود على ركح المسرح الروماني بقرطاج، الليلة الماضية (22 جويلية)، فأثث سادس سهرات الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي (14 جويلية - 19 أوت 2023). وحضر هذا الحفل سفير جمهورية مصر العربية بتونس إيهاب فهمي.



ورغبة منه في إيقاف الجدل الحاصل في سهرة خاصة أقامها ببنزرت مطلع الشهر الحالي ضمن المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة، عبّر أحمد سعد عن بالغ احترامه للمرأة التونسية وكرّمها بأغنية خاصة من تأليفه وألحانه في بداية السهرة.





واستهلّ سعد حفله بأغنية "ايه اليوم الحلو ده"، ليؤدي اثر ذلك باقة من أغانيه منها "سكوت سكوت" و"اختياراتي" و"قادر اكمل" و"بحبك يا صاحبي" و"وسع وسع". كما غنّى من روائع كوكب الشرق أم كلثوم "دارت الأيام" وغنّى للفنانة الفقيدة ذكرى محمد "بحلم بلقاك" وأطرب الجمهور بأغنية "أكذب عليك" لوردة الجزائرية.واستمع الحاضرون لاشهر الأغاني الإيقاعية لهذا الفنان الذي يحوز على أكثر من 1.6 مليون متابع على إنستغرام وأكثر من 56 مليون مشاهدة على يوتيوب، ما جعله يصبح نجم الأغنية الشعبية المصرية الجديدة دون منازع والتي بفضله اكتسبت الأغنية الشعبية في مصر شعبية أكبر في السنوات الأخيرة.وقال أحمد سعد، في الندوة الصحفية التي تلت العرض، إنه لم يسئ للمرأة التونسية وأن التحية التي قدّمها لها في بداية الحفل لم يقصد بها ردّ الاعتبار فهي امرأة مميزة وكرامتها من الثوابت التي لا يجب الاقتراب منها، بل كانت التحيّة لرفع الالتباس وتجاوز سوء الفهم الذي حصل منذ أسابيع. وأضاف: "أعتبر هذه الزيارة هي الأولى لتونس للغناء على مسرح قرطاج".وفي اجابة عن سؤال خول عن عدم الغناء باللهجة التونسية، بيّن أحمد سعد أن قامات فنيّة تونسية موجودة بالمشهد الدرامي والسينمائي المصري يتكلمون اللهجة المصرية بطلاقة، ولأنه يتجنّب الخطأ في النطق ويحرص على أن يكون ما يقدمه صحيحا وعد بأن يفعل ما بوسعه ليتقن العامية التونسية ويقدّم هدية خاصة لهذا الجمهور في مشروع قادم. وعن تأديته أغنية للراحلة ذكرى، أفاد أنه غنّى لها من باب الحب الكبير لصوتها.