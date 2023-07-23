سليانة: تقدم أشغال عدد من المسالك الريفية بمعتمديات سليانة الشمالية والجنوبية ومكثر وكسرى وبوعرادة والعروسة بنسب متفاوتة

تشهد أشغال عدد من مشاريع المسالك الريفية المنجزة من قبل وزارة التجهيز والإسكان بمعتمديات بوعرادة ومكثر وكسرى وسليانة الشمالية والجنوبية والعروسة وبوعرادة، تقدما بنسب متفاوتة.



وذكر رئيس مصلحة المسالك الريفية بالإدارة الجهوية للتجهيز عادل المولهي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، أن نسبة تقدم أشغال المسلك رقم 18 الكدية الصفراء بمنطقة البرامة من معتمدية ببوعرادة، بطول 9 كم، بلغت 45 بالمائة، فيما بلغت نسبة تقدم أشغال مسلك مليتة بمنطقة الأخوات من معتمدية قعفور، بطول 6 كم ، 5 بالمائة، وهي اشغال مدرجة ضمن القسط 40 من برنامج تهيئة وتعبيد 918 كم من المسالك الريفية ب22 ولاية لسنة 2022، وقد بلغت قيمة اعتمادات المسلكين 3.9 مليون دينار.





...



ولفت المولهي إلى تقدم أشغال المسلك 71 بمنطقة اللوزة بمعتمدية كسرى بطول 10.4 كم ، والمسلك 40 الصوايدية /أولاد علي بالشيخ بمعتمدية مكثر بطول 7.6 كم، بنسبة 40 بالمائة، وأشار إلى تقدم أشغال المسلك 62 بمنطقة أم الزيد الشوارنية من معتمدية مكثر بطول 5.6 كم بنسبة 15 بالمائة، في حين بلغت نسبة تقدم أشغال مسلك أولاد بوزيان /أولاد سعيد /أولاد سلامة من معتمدية سليانة الشمالية بطول 3 كم، 5 بالمائة.



وبين ان القيمة الجملية لهذه المسالك تقدر ب8.1 مليون دينار، واشار إلى برمجة انجاز جملة من المسالك الريفية التى ما زالت في طور عرض ملف تقييم العروض على أعضاء اللجنة الجهوية للصفقات ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020، لتشمل تهيئة وتعبيد مسلك الونايسية من معتمدية العروسة بطول 2.7 كم، إلى جانب مسلك أولاد الشيخ بمعتمدية بوعرادة بطول 1.2 كم، فضلا عن مسلك المدرسة الابتدائية اللغمالية من معتمدية سليانة الجنوبية بطول 200 متر، ومسلك المدرسة الابتدائية بمنطقة سيدي جابر من معتمدية سليانة الشمالية بطول 1 كم ومسلك أولاد الشيخ بالروحية بطول 2 كم