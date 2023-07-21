الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوقع اتفاقية تعاون في مجال التقصي المبكر عن السرطانات الأنثوية

وقع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، خلال جلسة عمل اليوم الجمعة، اتفاقية تعاون مع كل من جمعية "نوران" للوقاية من الأمراض السرطانية ومخابر "نيابوليس" في مجالات التقصي المبكر عن السرطانات الأنثوية.



وتهدف الاتفاقية الموقعة، وفق بلاغ للديوان، إلى دفع التعاون من أجل مزيد دعم الخدمات المتنقلة في مجالات التقصي المبكر عن السرطانات الأنثوية (الثدي والرحم) وتقريبها من النساء لاسيما في المناطق الداخلية والريفية للبلاد التونسية.





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ووقع الاتفاقية محمد الدوعاجي الرئيس المدير العام للديوان وغازي الجربي رئيس جمعية "نوران" ومحمد أمين بوجبل المدير العام لمخابر "نيابوليس" التابعة لمجمع "ميديس" للأدوية الموجودة بولاية نابل.