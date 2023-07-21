المنستير: الجامعة التونسية للكيوكوشنكاي كاراتي والفنون الدفاعية تنظم في نوفمبر 2023 البطولة الدولية للأندية وأكبر تربص دولي للفنون الدفاعية (رئيس الجامعة)

تنظم الجامعة التونسية للكيوكوشنكاي كاراتي والفنون الدفاعية البطولة الدولية للأندية وأكبر تربص دولي للفنون الدفاعية في الفترة 2-5 نوفمبر 2023 بالمنستير في اختصاصات متنوعة للفنون الدفاعية تحت إشراف الإتحاد العالمي للكيوكوشنكاي وفق ما أعلن اليوم رئيس الجامعة طه بقة خلال ندوة صحفية نظمتها الجامعة مساء أمس بالمنستير.



وأوضح رئيس الجامعة أنّ هذه البطولة ستكون في اختصاص الكوميتي كيوكوشنكاي مفتوحة للذكور والإناث في أصناف الأصاغر والأواسط والآمال والأكابر والقدماء بحسب الموازين المعتمدة لدى الاتحاد العالمي للكيوكوشنكاي ، وهي مفتوحة لجميع المنظمات الدولية والجمعيات والنوادي في تونس وفي العالم التي تتنافس بموجب قواعد الكيوكوشنكاي كارتي وحسب قوانين الجامعة التونسية للكيوكوشنكاي كاراتي والفنون الدفاعية وذلك من أجل تطوير هذه الرياضة ومزيد تأطير الشباب والمدربين والحكام في هذا الاختصاص.





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وقدر رئيس الجامعة أنّ عدد اللاعبين في المنافسات الدولية المفتوحة قد يتجاوز 500 مشاركا في حين أنّ عدد المشاركين في التربص الدولي في الكيوكوشنكاي وفي اختصاصات شبيهة ذات انتشار واسع في أوساط الشباب خلال السنوات الأخيرة ينتظر أن يبلغ الألف مشارك

وتنظم الجامعة هذا التربص بملعب كرة القدم مصطفى بن جنات بالمنستير يوم السبت 4 نوفمبر 2023 بحضور خبراء معتمدين ووجوه بارزة في المجال وسيشرف الأمين العام للاتحاد العالمي للكيوكوشنكاي ألكسندر بسكونوف رسميا على هذا الحدث إلى جانب تأكيد حضور أبرز شيهانات رياضة الكيوكوشنكاي في العالم وهم ريو ناروشيما ودافيد بيكتال

ويشمل البرنامج تنظيم تربص في التحكيم للكيوكوشنكاي يوم 3 نوفمبر 2023 ، ويوم 4 نوفمبر تربص دولي للكيوكوشنكاي بملعب كرة القدم بالمركب الرياضي مصطفي بن جنات بالمنستير،وتنطلق البطولة الدولية للأندية الكيوكوشنكاي يوم 5 نوفمبر بداية من الساعة الثامنة صباحا بالقاعة الأولمبية محمّد مزالي بالمنستير في حين يكون بنفس القاعة الافتتاح البروتوكولي والعروض الفرجوية على الساعة الثانية بعد الزوال ثم النهائيات على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال

وتم خلال الندوة الصحفية تكريم عناصر المنتخب الوطني الذين شاركوا في فارنا ببلغاريا من 2 جويلية إلى 10 جويلية الجاري في كأس العالم للشبان أقل من 21 سنة وبطولة العالم للأكابر في الوزن المفتوح أكثر من 21 عام

وحصد خلالها عبد الرحمان الدريدي كأس المرتبة الأولى والميدالية الذهبية في الكوميتي (النزال أقل من 21 عام)، وأمل بن عثمان كأس المرتبة الأولى في التكسير "تامي شواريه"، وآدم الشايبي كأس المرتبة الرابعة في الوزن أقل من 21 عام علاوة على تكريم المدربين والحكام التونسيين