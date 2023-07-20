مهرجان السنابل الذهبية يثمن قمح باجة وصناعاتها التقليدية من 28 الى 30 جويلية الجاري

اكد محمد بن عيش مدير مهرجان السنابل الذهبية بباجة اليوم الخميس خلال ندوة صحفية احتضنها قصر بلدية باحة ان الدورة الرابعة لمهرجان السنابل الذهبية التى ستنعقد من 28 الى 30 جويلية الجاري بمقر البلدية وبساحتها ستركز على تثمين قمح باجة وصناعاتها التقليدية وعلى الترويج للجهة كوجهة للسياحة الايكولوجية والعذائية .



واعتبر ان هذا المهرجان نجح فى وضع ولاية باجة ضمن الخارطة العالمية "طريق اكلات العالم"وان له خصوصية تثمين المنتوجات المميزة للجهة مبينا ان المهرجان يعمل على تحقيق حلم كبير بجعل ولاية باجة قبلة سياحية وثقافية ايكولوجية وفلاحية واعدة بفضل ايمان هياكل دولية وجهوية ومحلية به وذلك رغم الصعوبات ومنها صعوبات التمويل.





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ويتضمن برنامج الدورة الرابعة لمهرجان السنابل الذهبية الذى تنظمه جمعية منتدى "تنمية وتراث وبيئة" بالتعاون مع ائتلاف يتكون من 6 جمعيات تركيز قرية حرفية بساحة البلدية وبيت تراث الطهي وورشة العولة ومسابقة فى الرسم تهدف الى رسم "اللقلق" والتحسيس بضرورة المحافظة عليه وعرض المنتوجات المحلية التقليدية .

كما ستنتظم فى اطار المهرجان ندوة علمية وطنية بعنوان" الامن الغذائي فى ظل الشح المائي والتقلبات المناخية "من شان مخرجاتها ان تكون ورقة طريق فى علاقة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة حسب ريم موساوى منسقة الندوة.

وسيتم فى اطار المهرجان ايضا برمجة مسابقات وانشطة ثقافية ورياضية وورشات نقاش وتنشيط للمدينة .

ويهدف المهرجان الذى انطلق منذ اربعة سنوات الى الترويج لمادة القمح والتعريف باهميته الثقافية والغذائية والتراثية والفلاحية والى التعريف بخصوصيات موسم الحصاد بباجة وطائر اللقلق والمعلم الاثري قنطرة ال5 التى تعد من اهم معالم باجة والتي توامن تنظيم المهرجان مع الذكري 105 لتشييدها .