فقرات تنشيطية وترفيهية وتحسيسية متنوعة في اليوم الإفتتاحي لمهرجان مصيف الكتاب بقفصة

افتتحت مساء أمس الأربعاء بحديقة عرباطة بضواحي مدينة قفصة الدورة 30 لمهرجان مصيف الكتاب، بتنظيم عدّة فقرات تنشيطية وتحسيسية وتثقيفية واكبها عدد من الأطفال والعائلات.



وتميّز اليوم الافتتاحي لهذه التظاهرة الصيفية التي تهدف إلى التشجيع على المطالعة والترغيب في الكتاب، بتقديم عروض تنشسطية لفائدة الأطفال وبمشاركتهم، لفرقة "أطفال بلا حدود"، وعرض لقصّة رقمية، بالإضافة إلى مسابقات ومباريات ثقافية بين العائلات في تقنيات القراءة وورشات في فنّ طيّ الورق. كما واكب روّاد هذه التظاهرة ورشات تحسيسية حول النظافة والوقاية من التدخين ومن الأمراض المنقولة جنسيا، وكذلك حول مناهضة العنف والعنصرية. وقام منظمو هذه التظاهرة في هذا السياق بتوزيع مطويات تحسيسية حول مختلف هذه المسائل.

وستغطّي فعاليات مهرجان مصيف الكتاب التي تتواصل إلى يوم 15 أوت المقبل، كلّ معتمديات الولاية. وستقام الفقرات المبرمجة بالمكتبات العمومية وكذلك بعدد من المنتزهات و الفضاءات المفتوحة وخاصة الترفيهية منها، وبمركز رعاية المسنّين وبالسجن المدني بقفصة، وببعض دور الشباب ومركبات الطفولة.



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وستُقام في فترة هذا المهرجان ورشات للترغيب في المطالعة وفي الذكاء الصطناعي وفي البراعات اليدوية وفي قراءة وكتابة القصّة وكذلك حول النظافة الى جانب مناهضة العنف والميز العنصري والسلامة المرورية.

وخصّت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة الأطفال ببرمجة متنوعة ضمن برمجة هذا المهرجان، منها عروض مسرحية ومسابقات وورشات في الإبداعات الأدبية للأطفال، وفي الشعر وكتابة القصّة القصيرة وفي البراعات اليدوية، وعروض تنشيطية وحكواتية.

وتُنظّم هذا المهرجان مندوبية الشؤون الثقافية بالشراكة مع المكتبة الجهوية بقفصة والمكتبة المُتجوّلة والمكتبات العمومية بباقي معتمديات الولاية، وبمساهمة من الهلال الأحمر التونسي وعدد من نوادي القراءة والكتاب ومن الفرق التي تُعنى بمواهب الأطفال.