عائدات الخطوط التونسية ترتفع بنسبة 24 بالمائة في ظل زيادة ملحوظة لعدد المسافرين خلال النصف الاول من 2023

ارتفعت عائدات الخطوط التونسية بنحو 24 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري في وقت اعلنت فيه الشركة عن ارتفاع عدد المسافرين على اسطولها خلال النصف الاول من 2023 الى مليون و 150 الف و 435 مسافرا مقابل قرابة 939 الف مسافر خلال نفس الفترة من 2022

ووردت هذه الارقام ،ضمن بلاغ نشرته الشركة على موقع بورصة الاوراق المالية حول نتائجها للنصف الاول من سنة 2023 ، والتي اظهرت محافظتها على نفس نسبة الامتلاء وحصة السوق للنصف الاول من 20222 على التوالي عند 74 و30 بالمائة.



وارتفعت عائدات الشركة خلال النصف الاول من العام الجاري الى مستوى 658 مليون دينار مقابل 521 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي وتعود هذه الايرادات الى خدمات النقل المنتظم والاضافي و العارض "الشارتر " وخدمات الشحن والبريد.



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وبينت الخطوط التونسية ان الاعباء ارتفعت كذلك خلال الربع الثاني من 2023، وقد سجلت الشركة تراجعا لاعباء الوقود بنسبة 17 بالمائة بفعل هبوط الاسعار وتسجيل معدل تقلص للاسعار للبرميل بنحو 9ر30 بالمائة لكن الاعباء المتصلة برسوم المطارات بنسبة 22 بالمائة والمساعدة التجارية بنسبة 16 بالمائة

واكدت الشركة كذلك ارتفاع اعباء الايجار والتامين للطائرات بعد شراء طائرتين وكذلك ارتفاع الاعباء المالية بفعل اعادة هيكلة الديون وكذلك بفعل ارتفاع نسبة الفائدة.

وقامت الناقلة الجوية الوطنية خلال النصف الاول من 2023 من تشغيل أسطول من 29 طائرة محققة زياردة بطائرتين عن الاسطول العامل خلال نفس الفترة من 2022

وتمتلك الشركة 18 شركة من الاسطول في حين تشغل الطائرات الاخرى عبرالايجار طويل الامد والايجار المالي. وتوظف الشركة قرابة 3 الاف و 155شخصا، خلال النصف الاول من العام الجاري في حين كان عدد العاملين في حدود 3 الاف و 215 شخصا وتقدر اعباء الموارد البشرية 3ر96 مليون دينار .