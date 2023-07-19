الناتج البنكي الصافي لبنك الوفاق يرتفع بنسبة 37ر24 بالمائة خلال النصف الاول من 2023

كشف بنك الوفاق، المتخصص في عمليات الصرفية الإسلامية ، عن نمو ناتجه البنكي الصافي خلال النصف الاول من 2023، بنسبة 37ر24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2022.



وأضاف البنك في بلاغ نشره على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس حول نتائجه للربع الثاني من 2023 ، ان هيكلية المحافظ ارتفعت بنسبة 166 بالمائة بعد استحواذه على 9ر95 بالمائة لتامينات التكافلية .





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واشار الى ان قائم تمويل الحرفاء ارتفع بنسبة 92ر27 بالمائة خلال النصف الاول من 2023 ، وبالمقارنة مع نفس الفترة من 2022 في حين زادت ودائع الحرفاء بنسبة 61ر21 بالمائة خلال النصف الاول من العام الجاري.



واكد البنك ، في سياق متصل، ان اعباء الاستغلال ارتفعت، خلال النصف الاول من العام الجاري بنسبة 14ر53 بالمائة مقارنة بالنتائج المحققة خلال النصف الاول من 2022.



