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جلسة عمل لوزير الخارجية مع أعضاء السفارة التونسية بالرياض

Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 - 06:31 قراءة: 0 د, 40 ث
      
عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الثلاثاء، جلسة عمل مع أعضاء السفارة التونسية بالرياض.

وتناولت الجلسة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون الثنائي وتوسيعه واثراء مضامينه من خلال العمل على تكثيف اللقاءات والاتصالات مع الجهات السعودية والتحضير للاستحقاقات السياسية، خاصة في أفق انعقاد الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

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وأكّد الوزير أهمية دور البعثات الدبلوماسية في تعزيز التواصل والإحاطة بالجالية والانصات إلى مشاغلها وتذليل الصعوبات التي تعترضها.

يشار الى أن وزير الخارجية، شرع منذ الأحد الماضي، وبتكليف من رئيس الجمهورية، في جولة خليجية إلى كلّ من دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدّة، والمملكة العربية السعودية، تتواصل الى غاية يوم 20 جويلية الجاري، تلبيةً لدعوات تلقاها من قبل نظرائه وزراء خارجية هذه الدول الشقيقة


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