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رئيس الجمهورية: من يؤمّ الناس في الصلاة عليه أن يتذكر ما ورد في القرآن الكريم لا أن يستولي على مفاتيح مسجد

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 20:09 قراءة: 0 د, 52 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2023 بقصر قرطاج، إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية.

وتناول هذا اللقاء سير عمل الوزارة بوجه عام وظروف أداء حجاجنا الميامين لمناسك الحج لهذا العام، بالإضافة إلى العناية ببيوت الله والقائمين عليها، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.
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وذكّر رئيس الجمهورية بقوله جلّ وعلا في سورة النور "فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ"، وبقوله سبحانه وتعالى في سورة الجنّ " وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا "، فمن يؤمّ الناس في الصلاة عليه أن يتذكر ما ورد في القرآن الكريم لا أن يستولي على مفاتيح مسجد وينسى قوله جلّ وعلا "ولا تدعوا مع الله أحدا".


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