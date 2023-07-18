تطوّر الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي بنسبة 35،3 بالمائة إلى موفى جوان 2023

زادت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي بنسبة 35،3 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2023 (ستّة أشهر) لتبلغ قيمتها 1409،1 مليون دينار، بحسب ما أظهرته نشرية الوضع الاقتصادي لشهر جوان 2023، لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، أصدرتها، الثلاثاء.



وارتفع عدد المشاريع المصرّح بها بنسبة 7،1 بالمائة ليصل إلى 1644 مشروعا في موفى جوان 2023. ومن المتوقع أن تعمل هذه المشاريع على إحداث 22976 موطن شغل جديد.





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ومن بين القطاعات، التّي شهدت ارتفاعا في نوايا الاستثمار، خلال النصف الأوّل من سنة 2023، الصناعات الغذائية (2،8 بالمائة) ومواد البناء والخزف والبلور (260،5 بالمائة) والميكانيك والإلكترونيك (20،6 بالمائة) والكيمياء (130،9 بالمائة) والنسيج والملابس (103،2 بالمائة) والصناعات المختلفة (21،4 بالمائة).



والجدير بالذكر أن 56 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها، في النصف الأوّل من 2023، تأتي في إطار مشاريع محدثة. وسجلت نوايا الاستثمار في هذا، السياق، ارتفاعا بنسبة 63،1 بالمائة.



وقدرّت القيمة الاستثمارية لنوايا المشاريع، في إطار التوسعة وتجديد التجهيزات...، ب619،9 مليون دينار مقابل 557،7 مليون دينار في النصف الأوّل من 2022. وزاد عدد هذا الصنف من المشاريع بنسبة 9،5 بالمائة ومن المتوقع أن يصل عدد مواطن الشغل المحدثة في إطارها ب9363 موطن شغل، في نهاية جوان 2023.



وسجّلت الاستثمارات المصرّح بها في الصناعات المصدّرة كليّا ارتفاعا بنسبة 45،8 بالمائة وبلغت قيمتها 607،2 مليون دينار وتأتت، اساسا، من الصناعات الميكانيكية والإلكترونية وموّاد البناء والخزف والبلور والكيمياء والنسيج والملابس.



ومرّت قيمة نوايا الاستثمارات الصناعيّة الأجنبية أو ذات المساهمة الأجنبيّة من 356،1 مليون دينار خلال النصف الأوّل من 2022 إلى 315،4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2023. كما ارتفع عدد المشاريع في هذا الصنف من نوايا الاستثمار زيادة بنسبة 16،1 بالمائة.



وشهدت، من جهتها، نوايا الاستثمار، الموجّه إنتاجها إلى السوق المحليّة، إرتفاعا بنسبة 28،2 بالمائة في قيمتها لتصل إلى مستوى 801،9 مليون دينار. لتكون، تبعا لذلك، 57 بالمائة من نوايا الاستثمارات المصرّح بها خلال الاشهر الستة الاولى من 2023 مشاريع غير مصدرة كليّا.