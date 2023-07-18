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الاتفاق على تجديد إطار الشراكة بين تونس وايطاليا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لإنجاز برامج ثنائية مهيكلة

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 15:05 قراءة: 0 د, 33 ث
      
التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، أمس الاثنين بمقر الوزارة، بسفير إيطاليا بتونس فابريزيو ساغيو، وذلك بحضور المدير العام للتعاون الدولي بالوزارة مالك كشلاف.

واتفق الطرفان، وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن الوزارة، على تجديد إطار الشراكة بين تونس وايطاليا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بما يمكن من إنجاز برامج ثنائية مهيكلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الطاقات المتجدّدة والبيئة بالإضافة إلى تمويل مشاريع بحث مشتركة وتشجيع التعاون بين الجامعات وحركية الطلبة والأساتذة والبرامج.
وأشاد الجانبان، خلال هذا اللّقاء، بالديناميكية الجيّدة التي يشهدها التعاون الجامعي والعلمي بين البلدين خاصة في إطار البرامج الأوروبية على غرار برنامج "ايراسموس +" (ERASMUS+) و"أفق أوروبا" وبرنامج التعاون العابر للحدود. 


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