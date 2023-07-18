ضرورة تطوير استراتيجية وطنيّة لتصدير الخدمات الصّحّيّة وتنظيم مجال عمل وسطاء الخدمات الصّحّيّة

دعا مهنيون ومتدخلون في مجال خدمات الصحة الى تطوير استراتيجية وطنيّة لتصدير الخدمات الصّحّيّة والتسريع في إصدار النصوص القانونية المنظمة لمجال عمل وسطاء الخدمات الصّحّيّة.





وطالب المشاركون في الاجتماع القطاعي السادس حول قطاع خدمات الصحة الملتئم يوم 13 جويلية 2023، بمراجعة نظام إسناد التأشيرة للمرضى الأجانب، علاوة على تحسين خدمات النّقل الجوّي واحداث خطوط جويّة مباشرة جديدة باتجاه بلدان إفريقيا جنوب الصّحراء.



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وتركّزت مداخلات المشاركين في الاجتماع القطاعي السّادس حول خدمات الصحة، المنصهر ضمن سلسلة الاجتماعات القطاعيّة لتطوير التصدير التي ينظمها مركز النهوض بالصّادرات، بمقرّه في "دار المصدّر"، حول الجوانب القانونيّة والتنظيميّة واللوجستيّة، وفق ما اورده المركز، الثلاثاء.





وقال المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، في عرض حول قطاع خدمات الصّحّة، أنّ تونس تحتل المركز 38 من بين 46 وجهة سياحة استشفائيّة طبيّة. ويعتمد تصدير الخدمات الصّحية التونسيّة، بشكل شبه كلّيّ، على سوقي ليبيا والجزائر اللتان تشكلان 80 بالمائة من حصة تونس في هذا المجال ملاحظا أنّ السّوق العالميّة في هذا المجال تقدّر قيمتها بـقرابة الـ 50 مليار دولار لصالح 14 مليون مريض في عام 2022.





وتمثّل تونس الوجهة الأولى على الصعيد الإفريقي، من حيث عدد المرضى والإيرادات، والوجهة الثانية في إفريقيا من حيث مؤشرات الصحة، حيث يسعى 200 مليون مريض إلى الانتفاع بالرعاية الصحيّة بجودة وسعر معقولين، حسب المصدر ذاته.





واستقبلت تونس 350 ألف مريض أجنبي خلال سنة 2022، 30 بالمائة منهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وقد تطوّر نصيب خدمات الصّحة الموجّهة إلى الأجانب ليبلغ 3.5 بالمائة من إجماليّ الخدمات الموجّهة للتّصدير سنة 2021، مقابل 2.7 بالمائة فقط سنة 2019، وفق آخر المؤشرات الصّادرة عن البنك المركزي التونسي .



وتهدف سلسلة الاجتماعات القطاعية، وفق ما بينه مدير عام المركز، إلى تشخيص الإشكالات والعوائق التي تواجهها المؤسّسات المصدّرة التونسيّة والتعرّف على تصوّرات المعنيين لبعض الحلول العمليّة في الغرض، إضافة إلى اعتماد مقاربة تشاركيّة في الإعداد للبرنامج الوطني الترويجي لسنة 2024



وسيخصّص الاجتماع الثامن الذي ينعقد يوم الخميس 20 جويلية 2023 بـ"دار المصدّر"، لقطاع التعليم والتكوين، فيما تعنى الاجتماعات القطاعيّة المتبقية، ضمن العشرة المبرمجة في إطار هذه السلسلة، بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والشركات الناشئة وقطاع الصّناعات التقليديّة.





يشار الى ان سلسلة الاجتماعات القطاعية، التي تنتظم تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصّادرات وتتواصل حتى 31 جويلية 2023، تجمع مهنييّي مختلف القطاعات وهياكل الدعم والمساندة وممثلي الوزارات والمؤسّسات المعنيّة والمنظمات المهنيّة



