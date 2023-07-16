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الاولمبي الباجي ينتدب الحارس عبد السلام الحلاوي

Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 - 09:27 قراءة: 0 د, 17 ث
      
اعلن الاولمبي الباجي، المتوج بالكاس في الموسم المنقضي، عن انتدابه للحارس عبد السلام الحلاوي لمدة موسم واحد قادما من هلال الشابة.
وسيشرع الفريق في الاعداد للموسم الكروي الجديد غدا الاثنين بملعب بوجمعة الكميتي بباجة.
وكان نادي عاصمة السكر اتفق مع المدرب الكرواتي ميرساد اوميرودزيتش لقيادته في الموسم الجديد خلفا لجمال خشارم الذي كان توج معه بلقب الكاس.


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