صباحيات التصدير تهتم بالفرص المتاحة على مستوى الأسواق الأسيوية

ينظم مركز النهوض بالصادرات يوم 21 جويلية 2023 صباحيات التصدير حول محور "أي فرص لتصدير منتجات الصناعات الغذائية نحو الاسوق الآسيوية؟"



وتندرج التظاهرة في مسار استمرارية تنظيم صباحيات التصدير لسنة 2023، وفق ما أكّده مركز النهوض بالصادرات في بلاغ أصدره، الجمعة.





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وتعد التظاهرة مناسبة لتقديم فرص التصدير المتاحة لمنتجات الصناعات الغذائية على مستوى أهم الأسواق الآسوية والجوانب العملية للنفاذ إليها.



وسيتولى مسؤولون رفيعو المستوى وخبراء دوليون تقاسم معارفهم وتجاربهم في مجال النفاذ إلى الأسواق الآسيوية مع المشاركين في اللقاء.