Babnet

صباحيات التصدير تهتم بالفرص المتاحة على مستوى الأسواق الأسيوية

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 19:26 قراءة: 0 د, 24 ث
      
ينظم مركز النهوض بالصادرات يوم 21 جويلية 2023 صباحيات التصدير حول محور "أي فرص لتصدير منتجات الصناعات الغذائية نحو الاسوق الآسيوية؟"

وتندرج التظاهرة في مسار استمرارية تنظيم صباحيات التصدير لسنة 2023، وفق ما أكّده مركز النهوض بالصادرات في بلاغ أصدره، الجمعة.

...

وتعد التظاهرة مناسبة لتقديم فرص التصدير المتاحة لمنتجات الصناعات الغذائية على مستوى أهم الأسواق الآسوية والجوانب العملية للنفاذ إليها.

وسيتولى مسؤولون رفيعو المستوى وخبراء دوليون تقاسم معارفهم وتجاربهم في مجال النفاذ إلى الأسواق الآسيوية مع المشاركين في اللقاء.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269866


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 14 جويلية 2023 | 26 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:15
12:32
05:11
03:23
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet38°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-27
44°-27
42°-29
39°-30
39°-29
  • Avoirs en devises
    23043,5

  • (14 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39400 DT        1$ =3,04438 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juil)   1290,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*