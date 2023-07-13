بنزرت: تمكين 20 عائلة محدودة الدخل من منح تحسين السكن بقيمة جملية توازي 67 الف دينار

صادقت اللّجنة الجهوية الاستشارية للسكن الاجتماعي في اجتماعها الدوري الملتئم اليوم الخميس بمقر الولاية، على تمكين 20 عائلة من محدودي الدخل من متساكني معتمديات سجنان وجومين وراس الجبل وبنزرت الشمالية وتينجة ومنزل جميل وبنزرت الجنوبية ومنزل بورقيبة، من منح لتحسين السكن بقيمة اجمالية تعادل 67 ألف دينار.



وذكر المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني خلال إدارته اعمال اللجنة، الى ان هذا القسط الثاني من المنح المخصصة للاسرة ضعيفة الدخل ستتلوه اقساط إضافية ستشمل بقية المنتفعين من جميع معتمديات الجهة.





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واوصى اللجنة الفنية والرقابية المكلفة بالملف، بالحرص على وصول المنح المرصودة للعائلات المنتفعة والتي تتراوح بين 3000 دينار و5000 دينار، لمزيد تحسين ظروف العيش داخل الاسر المنتفعة .



يشار الى ان ملف السكن الاجتماعي بجميع محاوره محل جلسات دورية جهوية ومحلية، وقد تم بخصوص المحور المتعلق بالازالة وإعادة البناء على عين المكان انجاز قرابة 450 مسكنا باعتمادات مالية فاقت الـ12 مليون دينار، وجاري العمل على إتمام إجراءات انجاز قرابة 26 مسكنا اجتماعيا إضافيا، وأيضا المحور المتعلق بالبناء الجديد.