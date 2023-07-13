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بنزرت: إفتتاح المقر الجديد لاقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنزل بورقيبة

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 13:30 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تعززت المنصة اللوجستية للتجهيزات الجماعية بولاية بنزرت، اليوم الخميس، بإفتتاح المقر الجديد لاقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز المنجز حديثا بمنزل بورقيبة، بكلفة مالية تناهز 5 مليون دينار .

وابرز والي بنزرت سمير عبد اللاوي، لدى إشرافه على موكب التدشين الرسمي للمقر الجديد لاقليم الشركة، الحرص على مزيد تعزيز التجهيزات الجماعية ولاسيما الفضاءات الادارية والخدماتية ذات القرب والموجهة اساسا لفائدة المواطن وتعزيز جودة الحياة بالمناطق الداخلية والجهة ككل، ومنها خدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مبينا اهمية المقر الجديد في توفير افضل ظروف العمل لاطارات واعوان المؤسسة من جميع الاختصاصات.

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يشار الى ان المقر الجديد لاقليم الشركة بمنزل بورقيبة يمتد على مساحة 3000 متر مربع ويتكون من 3 طوابق تضم مجموعة من المكاتب الادارية والفضاءات الخدماتية الموجهة للحرفاء الى جانب بقية المصالح الفنية وغيرها من الفضاءات العصرية .

وحضر موكب الافتتاح بالخصوص كل من معتمد منزل بورقيبة زياد حرز الله ومدير ادارة التوزيع بالشمال للشركة معز القرفاعي ومديري اقليم الشركة بمنزل بورقيبة فخر الدين الكميتي وبنزرت انيس السعيدي وعضو مجلس نواب الشعب ماجدة الورغي.


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