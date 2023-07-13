وجدي بوعزي يدرب اتحاد تطاوين

اعلنت الهيئة المديرة للإتحاد الرياضي بتطاوين الناشط في الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم انها اتفقت مع المدرب الشاب وجدي بوعزي للإشراف على المقاليد الفنية للفريق لموسم 2023/2024 وذلك خلفا لطارق الجاني .



ودرب بوعزي فريق النخبة في الترجي الرياضي التونسي خلال الموسمين الماضيين وقاده الى تحقيق نتائج متميزة . وسبق لبوعزي ( 37 سنة) ان لعب في صفوف مستقبل القصرين ثم في الترجي التونسي قبل ان يخوض تجارب كلاعب في اوروبا وفي الخليج

كما كانت له تجارب في التحليل الفني ضمن برامج رياضية.



...



ومن جهته خاص اتحاد تطاوين مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى خلال الموسم المنقضي لكن نتائجه في هذه المرحلة كانت مخيبة .