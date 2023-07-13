اندية تونسية ستستفيد من مبالغ مالية خصصتها الفيفا لكل الفرق بعد مشاركة لاعبيها في كأس العالم قطر 2022

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس إنه سيدفع 209 ملايين دولار للأندية التي شارك لاعبوها في نهائيات كأس العالم العام الماضي في قطر ومنها عدد من الفرق التونسية على غرار الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي والنجم الساحلي والاتحاد المنستيري وكذلك فرق عربية و اوروبية من التي عزز لاعبوها المنتخب الوطني التونسي في مونديال قطر.



ويذكر ان قائمة المنتخب التونسي لكرة القدم في كاس العالم قطر2022 ضمت // الحرّاس أيمن دحمان، بشير بن سعيد، أيمن البلبولي، معز حسن والمدافعين علي معلول، علي العابدي، وجدي كشريدة، محمد دراغر، منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، بلال العيفة، نادر الغندري ولاعبي الوسط فرجاني ساسي، حنبعل المجبري، أنيس بن سليمان، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان، عيسى العيدوني والمهاجمين عصام الجبالي، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، وهبي الخزري، ياسين الخنيسي، نعيم السليتي.

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ويذكر ان قائمة المنتخب التونسي لكرة القدم في كاس العالم قطر2022 ضمت // الحرّاس أيمن دحمان، بشير بن سعيد، أيمن البلبولي، معز حسن والمدافعين علي معلول، علي العابدي، وجدي كشريدة، محمد دراغر، منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، بلال العيفة، نادر الغندري ولاعبي الوسط فرجاني ساسي، حنبعل المجبري، أنيس بن سليمان، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان، عيسى العيدوني والمهاجمين عصام الجبالي، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، وهبي الخزري، ياسين الخنيسي، نعيم السليتي.

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وسيتم دفع المبلغ إلى 440 ناديا يمثلون 51 دولة مختلفة شارك لاعبوها في البطولة التي أقيمت خلال شهري نوفمبر / وديسمبر الماضيين، وفازت بها الأرجنتين.

وسيدفع الفيفا مبلغا يوميا قدره 10950 دولارا لكل لاعب من 837 لاعبا في كأس العالم، بغض النظر عن عدد الدقائق التي لعبوها خلال البطولة.

ويقسم إجمالي كل لاعب ويوزع على النادي أو الأندية التي لعب لها اللاعب في العامين اللذين سبقا نهائيات قطر 2022.

ويمثل هذا المبلغ زيادة عن ما دفعه الفيفا لكل لاعب في كأس العالم 2018 في روسيا والذي بلغ 8530 دولارا.

وبالنسبة لبطولة قطر، بلغ عدد الأندية الإنجليزية التي ستتلقى أموالا من الفيفا 46 ناديا هي الأكثر في دولة واحدة بإجمالي 37.713.297 دولارا، تليها أندية إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وسيحصل مانشستر سيتي على أكبر مبلغ لناد واحد، إذ سيحصد 4.596.445 دولارا، يليه برشلونة (4.538.955 دولارا) ثم بايرن ميونيخ.

وبموجب الاتفاقية الموقعة في وقت سابق من هذا العام بين الفيفا واتحاد الأندية الأوروبية، سيتم توزيع 355 مليون دولار على الأندية في إطار برنامج نسختي 2026 و2030 من كأس العالم.