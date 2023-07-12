منوبة: انطلاق بناء مدرسة اعدادية بالمرناقية وقريبا بناء اعدادية برج التومي (رئيس المركز الجهوي للصيانة)

انطلقت اشغال المكون الثاني من القسط الاول لمشروع المركب التربوي بالمرناقية، في جزئه الخاص ببناء مدرسة اعدادية بكلفة 2,5 مليون دينار، وذلك بعد انجاز المعهد الثانوي وانطلاق استغلاله منذ عامين، ومواصلة لمكونات تجربة أولى للمركّبات التربوية بالجهة تتضمن ايضا مدرسة ابتدائية ومطعما، وملاعب رياضية، وفق رئيس المركز الجهوي للصيانة محمد علي بوذراع



وبين بوذراع في تصريح لصحفية "وات" اليوم الاربعاء، انه من المنتظر ان تنطلق قريبا اشغال بناء المدرسة الاعدادية ببرج التومي بالبطان المبرمجة بكلفة 2,5 مليون دينار، وذلك بعد استكمال اجراءات اسناد الصفقة التي تم اسنادها لنفس المقاولة لكل المشروعين بالبطان والمرناقية.





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وتتزامن اشغال هذه الاحداثات الجديدة التي ستعزز القطاع التربوي، وتحدّ من اشكاليات الاكتظاظ في الاقسام، وتساهم في تخفيف الضغط على بقية المؤسسات التربوية ، مع استئناف اشغال تهيئة وصيانة وتوسعات، كانت معطلة واغلبها بسبب عدم مصادقة الجهات الممولة على الاعتمادات المتعهد بها في الاجال.



وانطلقت اشغال تهيئة المدرسة الابتدائية الرشاد بوادي الليل، والمدارس الاعدادية خزندارن بالدندان وعليسة بطبربة، والشابي بالمرناقية، وبالمعهدين الثانيين خالد بن الوليد ، وحمودة باشا، والتي تشمل بناء قاعات وتوسعات، ومجموعات صحية، وتهيئة وصيانة، في حين تشمل بقية المشاريع المعطلة التي حرصت المندوبية على تذليل صعوباتها، وحل الاشكاليات التي رافقتها ، المدرسة الابتدائية 20 مارس بالمرناقية ، واعدادية ابن سينا بوادي الليل التي بلغت مرحلة اعداد تقرير تقييم العروض، في انتظار اختيار المقاولة وفق كراس الشروط واسنادها الصفقة للشروع في الاشغال المبرمجة.



ويظل مشروع المدرسة الابتدائية برج النور ببرج العامري الذي شكل جدلا كبيرا في وسط الاولياء والمربين، رهين صرف الاعتمادات بعد المصادقة عليها من الجهة الممولة، و"امر خارج عن نطاق المركز الوطني للصيانة، والمندوبية الجهوية للتربية"، وفق بوذراع .



وقد انكبت جهود المركز طيلة الفترة المنقضية على تذليل صعوبات المشاريع التربوية من صيانة وتهيئة وتوسعات، بعضها مبرمج منذ سنة 2018، حيث استكملت اشغال اغلبها فيما يتواصل البعض الاخر من جملة 67 مشروع توسعات، و65 مشروع تهيئة وصيانة، وحرص على متابعة سير الانجاز والالتزام بالشروط الفنية ، وتم الالتجاء سابقا الى فسخ صفقات اشغال تهيئة وصيانة وتوسعات بعد ارتكاب المقاولات اخلالات في الانجاز وعدم ايفائها بتعهداتها.