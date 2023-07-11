باجة: المندوب الجهوى لديوان التونسيين بالخارج يدعو ابناء التونسيين بالخارج الى التسجيل فى دورة تعليم اللغة العربية

دعا المندوب الجهوى لديوان التونسيين بالخارج بباجة نجم الدين الشواشي، ابناء الجالية التونسية العائدين الى ارض الوطن، الى التسجيل فى دورة تعليم اللغة العربية، التى ستنطلق يوم 17 جويلية الجاري بثلاثة مراكز موزعة على معتمديات باجة الجنوبية ونفزة ومجاز الباب .



وافاد فى تصريح، اليوم الثلاثاء، لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، بانه رغم قرب انطلاق الدورة، لم يتم تسجيل اقبال من ابناء الجهة على الدورة، واشار الى ان دورة السنة المنقضية لم تنتظم بسبب عدم توفر تلاميذ مسجلين، داعيا الاولياء الى تسجيل ابنائهم للاستفادة من هذه الدورات التى توطد صلة ابناء الجالية التونسية بوطنهم.





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واصدرت المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج والمندوبية الجهوية للتربية مؤخرا بلاغا اعلنت فيه عن اطلاق الدورة 28 لتعليم اللغة العربية لابناء التونسيين بالخارج اصيلي ولاية باجة، وذلك ب3 مراكز وهي مدرسة شارع الحبيب بورقيبة بباجة الجنوبية ومدرسة الطيب المهيري بنفزة ومدرسة سيدى الرايس بمجاز الباب وذلك لمدة 6 اسابيع (من 17 دويلية الى 24 اوت) ويتم التسجيل بالقنصليات او بديوان التونسيين بالخارج بالجهة او بالمراكز المذكورة.