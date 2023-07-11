Babnet

باجة: المندوب الجهوى لديوان التونسيين بالخارج يدعو ابناء التونسيين بالخارج الى التسجيل فى دورة تعليم اللغة العربية

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 19:50 قراءة: 0 د, 48 ث
      
دعا المندوب الجهوى لديوان التونسيين بالخارج بباجة نجم الدين الشواشي، ابناء الجالية التونسية العائدين الى ارض الوطن، الى التسجيل فى دورة تعليم اللغة العربية، التى ستنطلق يوم 17 جويلية الجاري بثلاثة مراكز موزعة على معتمديات باجة الجنوبية ونفزة ومجاز الباب .
وافاد فى تصريح، اليوم الثلاثاء، لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، بانه رغم قرب انطلاق الدورة، لم يتم تسجيل اقبال من ابناء الجهة على الدورة، واشار الى ان دورة السنة المنقضية لم تنتظم بسبب عدم توفر تلاميذ مسجلين، داعيا الاولياء الى تسجيل ابنائهم للاستفادة من هذه الدورات التى توطد صلة ابناء الجالية التونسية بوطنهم.

...

واصدرت المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج والمندوبية الجهوية للتربية مؤخرا بلاغا اعلنت فيه عن اطلاق الدورة 28 لتعليم اللغة العربية لابناء التونسيين بالخارج اصيلي ولاية باجة، وذلك ب3 مراكز وهي مدرسة شارع الحبيب بورقيبة بباجة الجنوبية ومدرسة الطيب المهيري بنفزة ومدرسة سيدى الرايس بمجاز الباب وذلك لمدة 6 اسابيع (من 17 دويلية الى 24 اوت) ويتم التسجيل بالقنصليات او بديوان التونسيين بالخارج بالجهة او بالمراكز المذكورة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269673


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 11 جويلية 2023 | 23 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:42
16:15
12:32
05:09
03:20
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet40°
31° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-28
41°-28
42°-27
37°-27
44°-28
  • Avoirs en devises
    23236,2

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,36500 DT        1$ =3,09837 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   1231,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*