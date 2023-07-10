الألعاب الرياضية العربية-2023/ مبارزة /اليوم الثاني/: فارس الفرجاني يتوج بلذهبية سلاح السيف الحاد

توج المبارز التونسي فارس الفرجاني بالميدالية الذهبية لمسابقة سلاح السيف الحاد اثر فوزه في النهائي اليوم الاثنين على شقيقه احمد الفرجاني 15ـ10 ضمن دورة الألعاب الرياضية العربية الجزائر-2023.

وكانت تونس حصدت في منافسات اليوم الثاني 4 ميداليات منها ذهبية وفضية وبرنزيتان.

فالي جانب ذهبية فارس الفرجاني تحصل احمد الفرجاني على الميدالية الفضية في سلاح السيف الحاد

وعادت الميداليتان البرونزيتان إلى كل من ياسمين العياري التي انهزمت في نصف النهائي امام الجزائرية مريم مباركي 9ـ15 ونوران بشير بانهزامها امام الاردنية رؤى نضال 14ـ15 في سلاح الشيش.



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وكانت ياسمين دغفوس احرزت امس برونزية سلاح السيف الحاد للسيدات لترتفع بذلك حصيلة المشاركة التونسية في هذه المسابقة الى 5 ميداليات /1 ذهبية وفضية و3 برنزية/



