القصرين: إجتماع للمعلمين والمديرين بالجهة للتعبير عن غضبهم واستيائهم من قرارات وزارة التربية (عضو الفرع الجامعي)

بدعوة من الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالقصرين، عقد صباح اليوم الإثنين، عدد من المعلمين والمعلمات ومديري المدارس الإبتدائية بالجهة إجتماعا بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين المدينة .



وذكر عضو الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالقصرين ربيع صالحي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا الاجتماع يندرج "في إطار التصعيد الذي أقرته وزارة التربية من خلال مزيد الاعفاءات في صفوف مديري المدارس الإبتدائية وإيقاف أجور شهر جويلية الجاري للمعلمين الذين تمسكوا بحجب الأعداد".





...



وإعتبر صالحي هذه القرارات "غير قانونية بالمرّة" وفق قوله، مبررا ذلك بان "المعلمين والمديرين استكملوا كافة أعمالهم المتعلقة بإعداد الإمتحانات وإصلاحها وإرجاعها إلى التلاميذ ما عدا رفضهم الجلوس في مجالس الأقسام"، وأضاف قائلا "إن وزارة التربية أصرت على مزيد من التهديد ومزيد من إذلال المدرسين والمديرين من خلال البلاغ الصادر عنها اليوم" ، معتبرا ان هذا البلاغ "يؤسس لعلاقة جديدة مع وزارة التربية وهي علاقة التهديد والوعيد عبر الانتقام من منظوريها" وفق تعبيره.



وذكر ذات المصدر، أن المعلمين والمديرين المحتجين اليوم بالجهة، تحولوا الى مقر مندوبية التربية للتعبير عن غضبهم واستيائهم من قرارات وبلاغات وزارة التربية.



واصدرت وزارة التربية اليوم الاثنين، قرارا بإعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية، وحجز أجرة شهر ل17 ألف معلّم، تمسكوا بحجب الأعداد، وذلك بعد عمليات الفرز المتواصلة والمحيّنة الخاصة بالمديرين والمعلمين الذين واصلوا حجب الأعداد، وفق نص البلاغ



يشار الى اجتماع المعلمين والمديرين الملتئم اليوم بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين أشرف عليه الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بالولاية الصنكي أسودي، وحضره بالخصوص عضو الجامعة العامة للتعليم الاساسي إقبال العزابي وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين والفرع الجامعي للتعليم الاساسي بالقصرين والنقابات الأساسية للقطاع بالجهة.