منوبة: تركيز 06 مراكز لتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية بالخارج بدور الثقافة

تشهد دور الشباب بطبربة والبطان وبرج العامري والمرناقية ودوار هيشر والجديدة، التابعة لولاية منوبة، بداية من 17جويلية الجاري، تركيز مراكز لتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية بالخارج العائدين لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن، وذلك الى غاية 24 أوت القادم، وفق تصريح المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بشير كريم لصحفية "وات" .



واضاف انه تمت ضمن الدورة 28 من برنامج الدروس الصيفية للديوان المنظم بالشراكة مع وزاراة التربية، برمجة هذه المراكز بعد الاقتصار السنة الفارطة على مركز واحد بوادي الليل، وذلك بعد امضاء اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للثقافة التي امنت دور الثقافة لاحتضان الدروس التي تتواصل اربعة ايام في الاسبوع وبمعدل ساعتين للحصة الواحدة.





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وبين ان هذه الدروس التي يجري التنسيق حاليا مع المندوبية الجهوية للتربية لتوفير معلمين لتامنيها ، موجهة لابناء المهاجرين من الجهة، الذين يتجاوز عددهم ال7200 مهاجر (معتمد منذ سنة 2010).



ويتوقع المندوب الجهوي، تحسن مستوى الاقبال على هذا البرنامج خلال هذه الدورة، بعد ان تاثر بجائحة "كورونا" لسنتين متتاليتين، مشيرا الى استعداد المندوبية مع شركائها لتامين الظروف الملائمة لانجاح البرنامج وتامين الدورس لفائدة المعنيين من مختلف الشرائح العمرية.



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