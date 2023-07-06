الحرس الوطني بصفاقس يكشف عن ورشة لصنع قوارب للهجرة غير النظامية

تمكنت وحدات الحرس الوطني بصفاقس من الكشف عن ورشة معدة لصنع قوارب تستخدم للهجرة غير النظامية (قوارب الموت).

وأفاد بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الخميس ، بأنّ وحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة إقليم صفاقس داهمت ثلاث منازل بالمنطقة، وذلك إثر توفر معلومات مفادها تعمد أشخاص إعداد ورشة لصنع القوارب.

وضبطت وحدات الحرس خلال المداهمات 4 أشخاص وحجزت مراكب حديدية وخشبية حديثة الصنع ومعدات لحام و كمية من المواد الغذائية المهربة.

وأذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها بإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم ، حسب البلاغ.



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