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الحرس الوطني بصفاقس يكشف عن ورشة لصنع قوارب للهجرة غير النظامية

Publié le Jeudi 06 Juillet 2023 - 16:17 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمكنت وحدات الحرس الوطني بصفاقس من الكشف عن ورشة معدة لصنع قوارب تستخدم للهجرة غير النظامية (قوارب الموت).
وأفاد بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الخميس ، بأنّ وحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة إقليم صفاقس داهمت ثلاث منازل بالمنطقة، وذلك إثر توفر معلومات مفادها تعمد أشخاص إعداد ورشة لصنع القوارب.
وضبطت وحدات الحرس خلال المداهمات 4 أشخاص وحجزت مراكب حديدية وخشبية حديثة الصنع ومعدات لحام و كمية من المواد الغذائية المهربة.
وأذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها بإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم ، حسب البلاغ.
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