الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي: لطيفة العرفاوي تعتلي الركح في عيد المرأة و26 سهرة منها 15 عرضا تونسيا

كشفت الهيئة المديرة لمهرجان قرطاج الدولي عن برنامج الدورة 57 للمهرجان (14 جويلية - 19 أوت 2023) عبر موقعها الالكتروني.



وتضمّنت برنامج هذه الدورة 26 سهرة سيحييها فنانون من عديد الجنسيات العربية والافريقية والأوروبية والأمريكية والآسيوية. وسيكون الحضور التونسي ممثلا ب 15 عرضا من أنماط موسيقية متنوعة بما فيها الأنماط الجديدة، إلى جانب عرض "وان مان شو" بعنوان "برزخ" للممثل كريم الغربي الذي يعتلي ركح قرطاج للمرة الأولى في مسيرته.





وتسجل هذه الدورة عودة الفنانة لطيفة العرفاوي لتحيي سهرة 13 أوت التي تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية. وهذه المرة الثانية التي تعتلي فيها الفنانة لطيفة ركح قرطاج بعد الثورة، حيث كانت أول مصافحة لها مع جمهور قرطاج سنة 2019.ومن الأسماء الفنية العربية التي ستكون حاضرة في هذه الدورة الفنان التونسي صابر الرباعي (11 أوت) والفنان اللبناني راغب علامة (5 أوت) والفنان السوري ناصيف زيتون (29 جويلية)./ 14 جويلية: عرض "محفل" لفاضل الجزيري (تونس)/ 16 جويلية: سهرة "ليلة الضحك" (تونس - فرنسا)/ 18 جويلية: المجموعتان الموسيقيتان "كرطاغودز" و"برزخ" (تونس)/ 19 جويلية: حفل مرتضى (تونس) و"دوزي" (المغرب)/ 21 جويلية: حفل الفنانة "بويكا" (اسبانيا)/ 22 جويلية: حفل الفنان أحمد سعد (مصر)/ 24 جويلية: عرض "نوستالجيا" لربيع زموري (تونس)/ 25 جويلية: عرض "الزيارة" (تونس)/ 26 جويلية: حفل مغني الراب "نوردو" (تونس)/ 28 جويلية: عرض "صنديدة" لرؤوف ماهر (تونس)/ 29 جويلية: حفل الفنان ناصيف زيتون (سوريا)/ 30 جويلية: حفل "بان هاربر" (الولايات المتحدة الأمريكية)/ 1 أوت: عرض "أنغام في الذاكرة 2" لعبد الرحمان العيادي (تونس)/ 2 أوت: عرض الأخوين "بيغفلو" و"أولي" (فرنسا)/ 4 أوت: سهرة مشتركة لمجموعة "ثلاثي تقسيم" (تركيا) ومجموعة "ثلاثي جبران" (فلسطين)/ 5 أوت: حفل الفنان راغب علامة (لبنان)/ 6 أوت: سهرة مشتركة للفنانة سعاد ماسي (الجزائر) ونسرين جابر (تونس)/ 8 أوت: حفل الفنان "راغن بون مان" (بريطانيا)/ 9 أوت: عرض مجموعة "نينغشيا" (الصين)/ 11 أوت: حفل الفنان صابر الرباعي (تونس)/ 12 أوت: عرض "ربوخ" / مجموعة "اركز هيب هوب" (تونس)13 أوت: حفل الفنانة لطيفة العرفاوي (تونس)15 أوت: سهرة افريقية مشتركة بين المغنية "يامي آلايد" (نيجيريا) والمغني "تيكن جاه فاكولي" (الكوت ديفوار)/ 16 أوت: حفل الفنانة يسرى محنوش (تونس)/ 17 أوت: عرض وان مان شو "فيزا" لكريم الغربي (تونس)/ 19 أوت: حفل الفنان محمد حماقي (مصر)