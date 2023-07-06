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"السيزيام" دورة 2023: باب الاختيارات للالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية يفتح من جديد من 7 إلى 10 جويلية الجاري

Publié le Jeudi 06 Juillet 2023 - 16:16 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أفادت وزارة التربية، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّ باب الاختيارات للالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية سيفتح من جديد ابتداء من يوم الجمعة 7 جويلية إلى غاية يوم الاثنين 10 جويلية 2023.

ويمكن للتلاميذ المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 15 من 20 في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية "السيزيام" دورة 2023، والذين لم يتم توجيههم إلى إحدى المدارس الإعدادية النموذجية المتناظر عليها، تقديم اختياراتهم للالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية الأخرى باعتماد الترتيب التفاضلي وحسب عدد الشغورات.

...

وأضافت الوزارة إنه بإمكان المعنيّين بهذا الاجراء الولوج عبر الرابط التالي: https//concours.edunet.tn/pilote/2023/sixieme_T2/choix postes

وقد توجّه3443  تلميذا إلى المدارس الاعدادية النموذجية من بين  17908تلميذا تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في مناظرة الدخول إلى  المدارس الاعدادية النموذجية دورة 2023 أي بنسبة 36.15 بالمائة، حسب النتائج التي أعلنتها اليوم وزارة التربية.


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