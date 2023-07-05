نهائيات كاس افريقيا للأمم 2025 و2027 على جدول اجتماع  اللجنة التنفيذية للكاف يوم الجمعة

تتناول اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد غد الجمعة بالرباط نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة,عدة ملفات منها طلبات العروض المتعلقة بتنظيم كاس افريقيا للأمم 2025 و2027.



وذكر الاتحاد الافريقي في بيان على موقعها الالكتروني" أن الاجتماع الذي سيترأسه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الهيئة القارية الكروية، سيناقش عددا من القضايا بما في ذلك طلبات العروض المتعلقة باستضافة كأس الأمم الأفريقية لنسختي 2025 و2027."

وستتناول اللجنة التنفيذية أيضا التحضيرات الجارية لتنظيم الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين للكاف التي ستنعقد في أبيدجان، بكوت ديفوار في 13 جويلية الجاري.



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جدير بالذكر ان الجزائر ترشحت لتنظيم نهائيات كاس افريقيا للامم 2025 على غرار كل من المغرب وزامبيا والملف المشترك بين البنين ونيجيريا. كما ترشحت الجزائر ايضا لاستضافة نهائيات كاس افريقيا للأمم 2027 الي جانب كل من بوتسوانا والسنغال والثلاثي المشترك تنزانيا وكينيا واوغندا.

ومن المتوقع ان يتم الكشف عن منظمي نهائيات كاسي افريقيا للأمم 2025 و2027 نهاية شهر اوت او بداية سبتمبر المقبلين.

يذكر ان الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم قررت سحب تنظيم نهائيات كاس افريقيا للأمم 2025 من غينيا بسبب التأخر المسجل في تجهيز المنشآت المختلفة.