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باجة: يوم تحسيسي حول الصحة والسلامة المهنية والبيئة لفائدة 4 آلاف عامل بمصنع كوابل السيارات الألماني "كرمبارغ شوبارت"

Publié le Mercredi 05 Juillet 2023 - 18:30 قراءة: 1 د, 8 ث
      
احتضن مصنع كوابل السيارات الالماني كرمبارغ شوبارت بمدينة باجة، اليوم الاربعاء، فعاليات يوم تحسيسيّ حول الصحة والسلامة المهنية والمحافظة على البيئة والمحيط، تضمن تركيز 21 ورشة للفحوصات والتحسيس والتوعية والتكوين لفائدة 4 آلاف عامل بالمصنع، أثثها عدد هام من المختصين والخبراء في المجالات البيئية والصحية والاجتماعية، حسب المدير العام لشركة "كرمبارغ شوبارت" وسام بادري.
وقال نفس المصدر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن هذا اليوم التحسيسي يعتبر التظاهرة لاكبر منذ تاسيس المصنع سنة 2008 ويهدف الى الاهتمام بصحة عمال المصنع الذين يمثلون راس مال الشركة، والى تطوير تعاطيهم مع الطاقة والماء والبيئة ومختلف الامراض، ويندرج في نطاق تكريس المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.
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وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار فى تطوير السلامة المهنية عبر امضاء اتفاقيات فى الغرض، مثمّنا انخراط وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية وعدد من الهياكل والمجتمع المدني في هذا النشاط وفي جهود المحافظة على البيئة والصحة.
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وتركز عمل الورشات خلال هذه التظاهرة على اسداء نصائح فى مجالات الصحة والبيئة والسلامة المهنية، واجراء عيادات لتشخيص امراض نقص السمع والنظر، والتقصي لعدد من الامراض الخطيرة مثل امراض القلب والشرايين وسرطان الثدي،.
وتضمنت الورشات ايضا تكوينا للعمال فى التعاطي مع الفضلات وفرزها، ومقاومة التدخين، وتقديم نصائح للمحافظة على الماء والطاقة، وذلك بمشاركة عدد هام من ممثلي مختلف الهياكل والوزارات المعنية وخاصة وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والبيئة.


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