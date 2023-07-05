باجة: يوم تحسيسي حول الصحة والسلامة المهنية والبيئة لفائدة 4 آلاف عامل بمصنع كوابل السيارات الألماني "كرمبارغ شوبارت"

احتضن مصنع كوابل السيارات الالماني كرمبارغ شوبارت بمدينة باجة، اليوم الاربعاء، فعاليات يوم تحسيسيّ حول الصحة والسلامة المهنية والمحافظة على البيئة والمحيط، تضمن تركيز 21 ورشة للفحوصات والتحسيس والتوعية والتكوين لفائدة 4 آلاف عامل بالمصنع، أثثها عدد هام من المختصين والخبراء في المجالات البيئية والصحية والاجتماعية، حسب المدير العام لشركة "كرمبارغ شوبارت" وسام بادري.وقال نفس المصدر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن هذا اليوم التحسيسي يعتبر التظاهرة لاكبر منذ تاسيس المصنع سنة 2008 ويهدف الى الاهتمام بصحة عمال المصنع الذين يمثلون راس مال الشركة، والى تطوير تعاطيهم مع الطاقة والماء والبيئة ومختلف الامراض، ويندرج في نطاق تكريس المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار فى تطوير السلامة المهنية عبر امضاء اتفاقيات فى الغرض، مثمّنا انخراط وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية وعدد من الهياكل والمجتمع المدني في هذا النشاط وفي جهود المحافظة على البيئة والصحة.