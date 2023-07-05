شركة المنتوجات الصحية "ليلا" تقرر الترفيع في رأس مالها

قررت شركة المنتوجات الصحية " ليلا"، زيادة رأس مال الشركة بمبلغ قدره 2333777 دينارا وفق ما نشرته بورصة تونس على موقعها الإلكتروني.



ودمجت الشركة النتائج المؤجلة وأصدرت 2333777 سهما مجانيا بقيمة إسمية تساوي 1 دينار للسهم الواحد وتسند بحساب سهم جديد لكل 35 سهم قديم.

وتبعا لهذه العملية يرتفع رأس مال الشركة إلى 84015979 دينارا .



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ويأتي هذا القرار الذي يهدف إلى تمويل مشروع توسيع موقع الإنتاج في مجاز الباب لتلبية الطلب المتزايد في السوق، على إثر عقد الشركة، لجلستها العامة الخارقة للعادة يوم 22 جوان 2023،.