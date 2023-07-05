Babnet

شركة المنتوجات الصحية "ليلا" تقرر الترفيع في رأس مالها

Publié le Mercredi 05 Juillet 2023 - 14:56 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قررت شركة المنتوجات الصحية " ليلا"، زيادة رأس مال الشركة بمبلغ قدره 2333777 دينارا وفق ما نشرته بورصة تونس على موقعها الإلكتروني.

ودمجت الشركة النتائج المؤجلة وأصدرت 2333777 سهما مجانيا بقيمة إسمية تساوي 1 دينار للسهم الواحد وتسند بحساب سهم جديد لكل 35 سهم قديم.
وتبعا لهذه العملية يرتفع رأس مال الشركة إلى 84015979 دينارا .
...

ويأتي هذا القرار الذي يهدف إلى تمويل مشروع توسيع موقع الإنتاج في مجاز الباب لتلبية الطلب المتزايد في السوق، على إثر عقد الشركة، لجلستها العامة الخارقة للعادة يوم 22 جوان 2023،.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269315


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 05 جويلية 2023 | 17 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:15 12:31 05:06 03:15
Babnet
35°
 Babnet35° Babnet % 31 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2436°-2544°-2741°-2935°-26
  • Avoirs en devises
    22970,7

  • (4 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,37172 DT        1$ =3,09799 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 juil)   285,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*