التباحث حول المخطط العملي لتفعيل نظام المبادر الذاتي محور جلسة عمل وزارية

خصصت جلسة عمل وزارية انعقدت، الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، تحت اشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، للتباحث حول المخطط العملي لتفعيل نظام المبادر الذاتي.



ويهدف هذا البرنامج إلى توسيع التغطية الاجتماعية للأشخاص، الذين يمارسون بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية، و ذلك مساندة لمجهودات الحكومة في إدماج القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية.





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ويندرج نظام المبادر الذاتي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، في إطار تنفيذ برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية "GOVTech"،الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي.



وخلص الحاضرون في الجلسة إلى ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، لضمان حسن إرساء نظام المبادر الذاتي والتسريع في إحداث منصة الخدمات الاكترونية المقررة في الغرض والتي تؤمن انخراط المنتفعين بهذا النظام فيها.