الخطوط الجوية التونسية: الرحلات الجوية المبرمجة خلال صائفة 2023 تزيد بنسبة 17 بالمائة على إثر التخفيض في أسعار التذاكر

أكدت الخطوط الجوية التونسية أن رحلاتها المبرمجة خلال صائفة 2023، شهدت زيادة تقدر ب330 ألف مقعد وبنسبة تفوق 17 بالمائة مقارنة بسنة 2022.



و أوضحت وزارة النقل في بلاغ، الثلاثاء، أن الانخفاض الملحوظ لأسعار التذاكر مقارنة بالصائفة الفارطة، نتجت عنه هذه الزيادة المسجلة في عدد الرحلات والتي تمت استجابة لطلب الجالية التونسية ووكالات الأسفار.





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وقد برمجت الخطوط الجوية التونسية 14 ألف و 238 رحلة بعدد مقاعد إجمالي يناهز 2 مليون و240 ألف مقعد خلال هذه صائفة 2023.

وانطلقت حملة بيع التذاكر الخاصة بالجالية التونسية بالخارج، في نطاق تسويق برنامجها التجاري لصائفة 2023، ابتداء من شهر ديسمبر 2022 حيث قامت الخطوط التونسية بتخصيص مقاعد ذات تعريفة منخفضة للإقتناء المبكّر للتذاكر.



وأوضحت وزارة النقل، أن الخطوط التونسية وضعت تعريفات منخفضة خلال صائفة 2023 بهدف تشجيع المسافرين على برمجة رحلاتهم خارج فترة الذروة.



كما أطلقت الناقلة الوطنية، ثلاثة عروض ترويجية موجهة لأفراد الجالية التونسية، تتمثل في تذاكر ذات تعريفة منخفضة إنطلاقا من كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة وبلجيكيا والنمسا وإسبانيا و كندا لفترة سفر إبتداء من 17جوان 2023 إلى غاية 20أوت2023 .



وأفادت الوزارة، أنه تم بيع أكثر من 19 ألف مقعد في إطار العروض الترويجية أي بزيادة بنسبة 69 بالمائة مقارنة بسنة 2022.

وتوفر الخطوط التونسية، بالاشتراك مع وكالات الأسفار، في إطار تشجيعها للسياحة، مقاعد ذات تعريفة منخفضة مما يمكن وكالات الأسفار من القيام بعروض مغرية تشمل تذكرة السفر والنزل للترويج للوجهة التونسية.



كما أشارت وزارة النقل، في البلاغ ذاته، إلى أنّ الخطوط التونسية تقوم بصفة متواصلة بمقارنة الأسعار مع المنافسة وتسعى إلى تقديم أفضل التعريفات على جميع خطوطها حتى خلال فترة الذروة.



ولفتت، في السياق ذاته، إلى أن الأسعار المرتفعة مخصصة فقط لآخر المقاعد المتبقية في كل رحلة وذلك وفقا لمبادئ وأسس ترشيد المبيعات.



وذكرت، من جانب آخر، أن "جميع التعريفات المعتمدة من قبل الخطوط التونسية تتضمّن تقديم خدمات التموين وتحديدا وجبات الطعام على متن طائراتها لفائدة الحرفاء، في حين أن العديد من شركات الطيران قد تعتمد تعريفات أقل في مقابل استغنائها عن تقديم خدمة التموين والتقليص في الوزن المسموح به".



كما تتيح الشركة للتونسيين المقيمين بالخارج بقطعتي أمتعة بمجموع وزن 32 كغ عوضا عن قطعة ذات 23 كغ للمسافر العادي، وتمكّنهم من قطعة أمتعة ذات 10 كغ بقمرة الطائرة عوضا عن قطعة ذات 08 كغ.