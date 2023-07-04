Babnet

القصرين : أمطار مرفوقة بحجر البرد تخلف أضرارا متفاوتة في الأشجار المثمرة والزياتين والخضروات بجل عمادات فوسانة

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 12:20 قراءة: 1 د, 6 ث
      
سجلت جلّ عمادات معتمدية فوسانة في ولاية القصرين ، مساء أمس الإثنين تساقط كميات هامة من الأمطار المرفوقة بحجر البرد مما خلف أضرارا فلاحية متفاوتة في غراسات التفاح والزياتين والخوخ والعوينة ومحاصيل القمح السقوي والخضروات لاسيما الطماطم الفصلية والقرعيات وفق رئيس الدائرة الفرعية للإنتاج النباتي بخلية الإرشاد الفلاحي بفوسانة ، عبد الملك سالمي .

وذكر سالمي اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن 10 عمادات بفوسانة من جملة 13 عمادة تضررت أشجارها المثمرة وزياتينها وخضرواتها منها عمادات كانت فيها الأضرار كبيرة ، موضحا أن فريقا من الدائرة الفرعية للإنتاج النباتي بخلية الإرشاد الفلاحي بفوسانة تحول هذا الصباح للضعيات الفلاحية المتضررة لمعاينة الأضرار وتحديدها وتقديم النصائح الضرورية للفلاّحة المتمثلة في التسريع بالمداواة واستعمال المبيدات للتقليص من حدة الأضرار وحماية الأشجار والأصول من الأمراض .

...

وأكد ذات المصدر في سياق متصل أن كل طاقم خلية الإرشاد الفلاحي بفوسانة مجندين لتقديم النصائح والارشادات اللازمة للفلاّحة ، مشددا على ضرورة قيام الفلاّحة بالتأمين الفلاحي لضيعاتهم في سبيل تأمين محاصيلهم من الجوائح الطبيعية.
يشار الى إن عددا من معتمديات ولاية القصرين شهدت عشية أمس تهاطل كميات هامة من الأمطار الرعدية وكانت في مناطق محدودة مرفوقة بحجر البرد أكثرها في معتمدية فوسانة وقليلا بحاسي الفريد .
وتسبب تهاطل الأمطار بغزارة في عمادة بلهيجات في معتمدية القصرين الجنوبية ، مساء أمس ، في فيضان وادي الزروق وقطع الطريق الرابطة بين معتمديتي القصرين الجنوبية وفريانة .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269254


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 04 جويلية 2023 | 16 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:14 12:31 05:05 03:14
Babnet
32°
 Babnet32° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2334°-2437°-2543°-2842°-30
  • Avoirs en devises
    22819,9

  • (3 juil)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36867 DT        1$ =3,10478 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 juil)   277,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*