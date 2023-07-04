كاتب الدولة للخارجية يؤدي زيارة عمل الى رومانيا

أكّد كاتب الدولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، منير بن رجيبة ،اليوم الاثنين على أهمية العمل المشترك من أجل تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين تونس ورومانيا وتطوير آليات التعاون الثنائي لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.



وجاء تأكيد بن رجيبة خلال ترؤسه اليوم في بوخارست رفقة نظيره الروماني تريان هريستيا أشغال المشاورات السياسية التونسية الرومانية.





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وحسب بلاغ اعلامي للوزارة تندرج هذه المشاورات السياسية، التي لم تنعقد منذ تسع سنوات، في إطار مزيد تمتين أواصر الصّداقة بين البلدين وبحث سبل الارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي، لاسيما وأن تونس ورومانيا تحتفلان هذه السنة بالذكرى 60 لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما.



وتمّ التأكيد على أهمية دعم الجانب الروماني لتونس في إطار علاقات الشراكة التي تربط تونس بالاتحاد الأوروبي.



من ناحية أخرى، مثّلت هذه المشاورات فرصة لتبادل وجهات النظر بين الجانبين حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



واتفق الجانبان على مزيد تعزيز التنسيق والتشاور في ظل الاستحقاقات الثنائية القادمة وعلى عقد المشاورات السياسية بصفة دورية.



كما التقى منير بن رجيبة خلال زيارة العمل التي يؤديها الى رومانيا مع، وزيرة الشؤون الخارجية الرومانية لومينيتا اودوباسكو حيث تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون التونسي الروماني على الصعيدين الثنائي والأوروبي والمتعدد الأطراف وذلك في اطار الاعداد للزيارة المرتقبة لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى رومانيا خلال شهر نوفمبر القادم.



والتقى كاتب الدولة خلال زيارته وزيرة التربية الرومانية و تمحور هذا اللقاء حول واقع وآفاق التعاون بين البلدين في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وكيفية دعمه .

وتطرّقا المسؤولان إلى وضعية الطلبة التونسيين الذين يزاولون دراستهم الجامعية في رومانيا في مختلف الاختصاصات وسبل دعمهم وتيسير اقامتهم برومانيا، فضلا عن وضعية الطلبة التونسيين القادمين من أوكرانيا والراغبين في مواصلة مسارهم الجامعي برومانيا.

