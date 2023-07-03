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الشروع في تسجيل طالبي الشغل عن بعد في 6 مكاتب للتشغيل والعمل المستقل

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 13:06 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تشرع بداية من اليوم الاثنين 6 مكاتب نموذجية للتشغيل والعمل المستقل التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في
تسجيل طالبي الشغل عن بعد، وذلك وفق ما ذكرته الوكالة على موقعها الالكتروني.

وسيقع توفير خدمة التسجيل عن بعد لأول مرة لفائدة الباحثين عن عمل والملحقين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل في كل من فوشانة (بن عروس)، والشرقية (تونس)، والكاف، وقفصة، وقابس، وحمام سوسة (سوسة).
...


وتندرج عملية تسجيل طالبي الشغل عن بعد في مكاتب التشغيل ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030 والتي ترتكز بالأساس على محور الرقمنة لتلبية حاجيات مختلف شرائح الباحثين عن شغل والارتقاء بخدمات مكاتب التشغيل.


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