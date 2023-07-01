الالعاب الافريقية الشاطئية (الحمامات 2023): "حاولنا تلبية جميع الاذواق و الاكلات التونسية عرفت اقبالا كبيرا " (رئيس طباخين باحد الفنادق ))

تستاثر التغذية خلال التظاهرات الرياضية باهتمام المنظمين الذين يحرصون بالتنسيق مع اصحاب الفنادق ورؤساء المطاعم على تامين اكلة صحية متنوعة تخضع لمواصفات محددة تستجيب لحاجيات الرياضيين من جهة وتراعي من جهة اخرى تنوع الاذواق لدى بقية المرافقين والضيوف الذين يحبذون من جهتهم عادة تذوق الاطعة المحلية لبلد الاستضافة .



واكد النوري براهمي رئيس الطباخين باحد نزل (اقامة ضيوف الالعاب الافريقية الشاطئية الحمامات 2023 ) و التي اسدل عليها الستار امس الجمعة ان "توفير الاكلات المناسبة لحوالي 700 رياضي بالاضافة الى المتطوعين و ضيوف الالعاب الافريقية كان مهمة جد حساسة باعتبار ان الهدف الذي تم تحديده قبل بداية الحدث الرياضي هو تلبية جميع الاذواق في ظل مشاركة موسعة من بلدان افريقية ذات تقاليد غذائية متنوعة ومتباعدة في بعض الاحيان مع مراعاة الجوانب الصحية الخاصة بطبيعة الاكلات المقدمة للرياضيين الذين يخوضون مسابقات مكثفة في اختصاصات رياضية عدة ".





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واوضح النوري براهمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان "اجتماعات تنسيقية انعقدت قبل بداية الالعاب الافريقية الشاطئية من اجل النظر في التحضيرات الواجب اتخاذها على المستوى اللوجستي و كذلك البشري لتوفير اكلات مناسبة لحوالي 700 ضيف (رياضيين ومدربين ومرافقين) يستضيفهم الفندق وقد توافدوا على مطعم مقر الاقامة فضلا عن اعداد 300 اكلة جاهزة لفائدة المتطوعيين الذين ساهموا في حسن تنظيم هذه الالعاب وهو عدد ضخم يتطلب مجهودات جبارة و لحسن الحظ اننا توفقنا ذلك".



وتابع رئيس الطباخين "ان احتضان المنتجع السياحي ياسمين الحمامات للالعاب الافريقية الشاطئية كان مناسبة لنا لاظهار ما يتمتع به المطبخ التونسي من ثراء وتنوع و لهذا حاولنا خلال ايام الالعاب تقديم اكلات تراعي هذا الجانب بالاضافة الى اكلات من المطبخ العالمي و التي تتماشى مع جميع الاذواق في ظل حضور عدد هام من الرياضيين و الضيوف القادمين من المنطقة المغاربية ومن بلدان جنوب الصحراء ومن بلدان الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية او الانقليزية او الاسبانية و البرتغالية وما تحمله تلك البلدان من ثقافات غذائية متختلفة".



وقال ان "الاكلات التونسية التقليدية مثل "الكسكسي" و"البريك" و "الطواجن" وغيرها من الاطباق التقليدية من المطبخ التونسي لاقت قبولا واسعا لدى الاخوة الافارقة و نالت الاعجاب . وقد تلقينا طلبات باعادة اعداد بعض الاطباق التونسية الاصلية وقد استجبنا لكل تلك الطلبات نزولا عند رغبة الحرفاء ولابراز ما تتمتع به بلادنا من موروث غذائي ذي صيت عالمي".



يذكر ان منافسات النسخة الثانية من الألعاب الافريقية الشاطئية التي اختتمت مساء يوم الجمعة بالمنتجع السياحي ياسمين الحمامات جمعت اكثر من 2300 ضيفا وضيفة من رياضيين ومرافقين وفنيين وحكام ورسميين وكبار ضيوف واعلاميين وقد تم توزيعهم على عدد من الفنادق في منطقة ياسمين الحمامات .