القصرين : عروض فنية قيّمة سيحتضها مهرجان قرطاج الدولي تمت برمجتها في مهرجان السيليوم الدولي بالقصرين( المندوب الجهوي للشؤون الثقافية)

أفاد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالقصرين وجدي قراطي، اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن 9 عروض فنية قيّمة سيحتضها مهرجان قرطاج الدولي بالعاصمة لسنة 2023 تمت برمجتها خلال الدورة 42 لمهرجان السيليوم الدولي بالقصرين تحت عنوان " قرطاج في ضيافة السيليوم " وذلك بدعم خاص واستثنائي من قبل وزارة الشؤون الثقافية.

وبين قراطي في سياق متصل أن ميزانية مهرجان السيليوم الدولي بالقصرين لن يتم الترفيع فيها هذا العام ولكنه سيتم دعمها بالعروض الفنية القيّمة المذكورة.

وقال بالمناسبة إن " ولاية القصرين ستحتضن خلال الفترة الممتدة من 15 جويلية الجاري إلى حدود 15 سبتمبر المقبل جملة من التظاهرات والمهرجانات الدولية والمحلية إلى جانب الأيام الثقافية وذلك بالفضاءات الثقافية الموزعة على مختلف معتمديات الجهة سواء المفتوحة أو المغلقة على غرار المسرح الأثري السيليوم بالقصرين المدينة والمسرح الأثري بسبيطلة وقاعات العروض بدور الثقافة ومسارح الهواء الطلق إضافة الى الملاعب الرياضية.

ولفت ذات المصدر إلى أن أبرز المهرجانات الصيفية الدولية التي ستلتئم قريبا بالجهة، تتمثل في مهرجان السيليوم الدولي في دورته 42 الذي قال إنه سيقام من 21 جويلية إلى غاية 13 أوت المقبل، ومهرجان العبادله الدولي في دورته 42 الذي سينتظم خلال الفترة الممتدة من 15 جويلية إلى 10 أوت، إضافة إلى المهرجان الدولي للشعر الشعبي في دورته 48 المزمع تنظيمه من 18 إلى 20 أوت المقبل، والمهرجان المغاربي بسيدي تليلي بفريانة في دورته 57 الذي سيلتئم من 12 إلى 27 أوت.



...



وعن المهرجانات الصيفية المحلية ، بين قراطي أنها تشمل معتمديات سبيبة ( مهرجان التفاح) وجدليان وتالة وماجل بلعباس ( مهرجان الفستق ) وحاسي الفريد وفوسانة مع الأيام الثقافية التي تنظمها دور الثقافة بحيدرة والعيون وتلابت.

وأوضح أن أكثر من 100 عرض مدعوم ستتم برمجته خلال هذه الصائفة بمهرجانات الجهة إضافة إلى برمجة عروض في اطار التبادل الثقافي الدولي من عدة بلدان منها المغرب وليبيا وعمان، مشيرا في السياق ذاته الى أن العروض المذكورة هي المدعومة من طرف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بحوالي 200 ألف دينار مع دعم من قبل المجلس الجهوي لولاية القصرين مع وجود عروض مسرحية مدعومة من طرف إدارة المسرح وعروض فنية مدعومة من طرف إدارة الموسيقى بوزارة الشؤون الثقافة مع إمكانية دعم سلطة الاشراف لعدد من التظاهرات.

وبخصوص دعم مندوبية الشؤون الثقافية بالقصرين للمهرجانات المحلية ذات الطابع الفلاحي التنموي على غرار مهرجان التفاح بسبية ومهرجان الفستق بماجل بلعباس ومهرجان التين الشوكي بتالة ، أكد قراطي أنه سيتم العمل على دعم هذه المهرجانات وتطوير مضامينها ومرافقتها بالإمكانيات المتوفرة للمندوبية حسب قوله.

وفي ما يتعلق بصيانة وتهيئة الفضاءات الثقافية التي ستختضن مختلف التظاهرات الثقافية الصيفية بالجهة ، بين ذات المصدر أنه تم تكليف لجنة مشتركة متكونة من كافة الأطراف المتدخلة لمعاينة كل الفضاءات المعنية ورفع ملاحظاتها في الابان حتى يتم تلافي جميع النقائص إن وجدت وذلك في سبيل تأمين الظروف الملائمة لهذه التظاهرات وضمان نجاحها.

يشار الى أن مصالح المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين عقدت مساء أمس الجمعة ندوة صحفية بمقر ولاية القصرين كشفت خلالها على أبرز ملامح التظاهرات الثقافية والمهرجانات الدولية والمحلية التي ستحتضنها الجهة خلال الصائفة المقبلة وأهم استعداداتها لها.