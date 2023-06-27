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صفاقس: متابعة منسوب المياه بالخزانات وتعديل توزيعها بدقة لتفادي إنقطاع المياه خلال يوم عيد الأضحى (مدير إقليم الجنوب للصوناد)

Publié le Mardi 27 Juin 2023 - 20:08 قراءة: 0 د, 50 ث
      
قال مدير إقليم الجنوب للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، أحمد صولة، اليوم الثلاثاء، إن مصالح الإقليم تتابع منسوب الموارد المائية الموجودة بالخزانات والمتأتية إلى ولاية صفاقس من الشمال ومن الآبار التي تم حفرها في مختلف مناطق الجهة، وتعديل توزيعها بدقة، وذلك من أجل المحافظة عليها وتفادي إنقطاع الماء خلال يوم عيد الأضحى الذي يشهد عادة ذروة في إستهلاك الماء.

ودعا صولة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى ضرورة ترشيد الإستهلاك خلال فترة العيد وتفادي الإستعمالات الزائدة للماء، وذلك للمحافظة على الموارد المائية الموجودة في الخزانات ولتفادي الانقطاعات المتكررة بعدد من المناطق سيما المرتفعة منها، في أوقات الذروة ومع إرتفاع درجات الحرارة.
يذكر أن 85 بالمائة من الموارد المائية بصفاقس متأتية من خارج الولاية، ومن أجل تعزيزها قامت المصالح المعنية في إطار الاستعداد لصائفة 2023، بحفر 3 آبار جديدة دخلت بعد حيز الاستغلال الفعلي بماجل الدرج ومركز كمون والمحروقة فضلا عن الآبار الستة الموجودة بالجهة، وفق ما ذكره مدير إقليم الجنوب للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، أحمد صولة، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
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