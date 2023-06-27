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الجامعة العامة للتعليم الأساسي تجدد دعوتها لمواصلة حجب الأعداد وترفض ما ورد في بلاغ الوزارة الداعي الى تنزيل الاعداد

Publié le Mardi 27 Juin 2023 - 11:11 قراءة: 1 د, 22 ث
      
جددت الجامعة العامة للتعليم الأساسي اليوم الثلاثاء، دعوة منظوريها إلى مواصلة حجب الأعداد والامتناع عن مد الإدارة بأية معطيات تتعلق بالامتحانات بالإضافة إلى رفضها ما ورد في بلاغ وزارة التربية الإعلامي الصادر يوم 26 جوان الجاري.


واكدت الجامعة، أن دعوة الوزارة المدرسين ومديري المدارس الابتدائية إلى تسليم الأعداد يوم 4 جويلية وعقد مجالس الأقسام تعكس "اضطراب الوزارة وارتباكها ووقوفها عاجزة على تسوية الإشكاليات الناجمة عن الحجب"، مؤكدة "أن السبيل المفضي إلى إنهاء الأزمة هو الاستجابة لمطالب القطاع".
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كما اعتبرت أن إصرار الوزارة على مواصلة العمل إلى غاية 4 جويلية مخالف "لضوابط العمل والمنشور المنظم لامتحانات الثلاثيات والذي يحدد مواعيد العطل ومواقيت التعلم".


وعبرت الجامعة عن رفضها عقد مجالس الأقسام مؤكدة تمسكها بتطبيق المنشور الوزاري المنظم لمختلف مفاصل السنة الدراسية ( تعلمات -تقييم - عطل ) والذي يحدد غرة جويلية بداية العطلة السنوية.


وكانت وزارة التربية أكدت أنها ستتخذ كل التدابير والإجراءات الإدارية والقانونية المستوجبة عند الامتناع عن تنزيل الأعداد أو حضور انعقاد مجالس الأقسام وذلك على قاعدة العمل المنجز ووفقا للتراتيب المعمول بها في الغرض".
ودعت وزارة التربية في بيان نشرته على صفحتها، المدرسين ومديري المدارس الابتدائية الذين لم ينزلوا الأعداد للتلاميذ ببطاقات النتائج المدرسية إلى استكمال إجراءات تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام على ألا يتجاوز ذلك يوم 4 جويلية المقبل.
وشددت على ضرورة تنزيل أعداد تلاميذ المرحلة الابتدائية حرصا على اختتام السنة الدراسية 2022-2023 في أحسن الظروف بكافة المؤسسات التربوية وتجسيم مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ وحفاظا على المصلحة الفضلى للتلاميذ والتزاما بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي، وفق البيان.



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