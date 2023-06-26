وزارة التربية تلوح باتخاذ كل التدابير الإدارية والقانونية عند الامتناع عن تنزيل أعداد تلاميذ المدارس الابتدائية

أكدت وزارة التربية أنها "ستتخذ كل التدابير والإجراءات الإدارية والقانونية المستوجبة عند الامتناع عن تنزيل الأعداد أو حضور انعقاد مجالس الأقسام وذلك على قاعدة العمل المنجز ووفقا للتراتيب المعمول بها في الغرض".



ودعت وزارة التربية اليوم في بيان نشرته على صفحتها، المدرسين ومديري المدارس الابتدائية الذين لم يقوموا بعد بتنزيل الأعداد للتلاميذ ببطاقات النتائج المدرسية إلى استكمال إجراءات تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام على ألا يتجاوز ذلك يوم 4 جويلية المقبل.





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