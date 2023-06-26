وزارة التربية تلوح باتخاذ كل التدابير الإدارية والقانونية عند الامتناع عن تنزيل أعداد تلاميذ المدارس الابتدائية

أكدت وزارة التربية أنها "ستتخذ كل التدابير والإجراءات الإدارية والقانونية المستوجبة عند الامتناع عن تنزيل الأعداد أو حضور انعقاد مجالس الأقسام وذلك على قاعدة العمل المنجز ووفقا للتراتيب المعمول بها في الغرض".
ودعت وزارة التربية اليوم في بيان نشرته على صفحتها، المدرسين ومديري المدارس الابتدائية الذين لم يقوموا بعد بتنزيل الأعداد للتلاميذ ببطاقات النتائج المدرسية إلى استكمال إجراءات تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام على ألا يتجاوز ذلك يوم 4 جويلية المقبل.
ودعت وزارة التربية اليوم في بيان نشرته على صفحتها، المدرسين ومديري المدارس الابتدائية الذين لم يقوموا بعد بتنزيل الأعداد للتلاميذ ببطاقات النتائج المدرسية إلى استكمال إجراءات تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام على ألا يتجاوز ذلك يوم 4 جويلية المقبل.
وشددت على ضرورة تنزيل أعداد تلاميذ المرحلة الابتدائية حرصا على اختتام السنة الدراسية 2022-2023 في أحسن الظروف بكافة المؤسسات التربوية وتجسيم مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ وحفاظا على المصلحة الفضلى للتلاميذ والتزاما بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي، وفق البيان.
ولم تتراجع الجامعة العامة للتعليم الأساسي عن تطبيق قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي والمتمثل في حجب الأعداد، متعللة برفض وزارة التربية لمطالبها المهنية والمادية.
وكان وزير التربية محمد علي البوغديري صرح مؤخرا لـ(وات) إن الاجتماع الأخير مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي تمخض عنه مشروع اتفاق يتضمن نقاطا عدة أبرزها تسوية وضعية المدرسين النواب.
ودعا البوغديري المدرسين إلى تنزيل أعداد تلاميذ المدارس الابتدائية، مشددا على أن وزارة التربية "ستتخذ كل الأشكال القانونية التي من شأنها أن تدافع على أبناء الشعب الذين ينتظرون تقييماتهم وبطاقات أعدادهم".
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